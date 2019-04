Työpiste yhden laten hinnalla – tietotyöläiset ovat osa Suomen kahvilakulttuurin muutosta

Britanniassa kahviloissa tulee vastaan läppäreiden käyttörajoituksia. Osassa pöydistä saattaa olla kannettavat tietokoneet kieltävä lappu, langatonta verkkoa ei välttämättä ole tarjolla asiakaskäyttöön tai jo ovella ilmoitetaan täydestä läppärikiellosta.

Samanlaisia paikkoja on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Suomessakin ilmiö on tuttu, mutta se ei ole paisunut ongelmaksi: ainakaan edunvalvontajärjestö Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin korviin ei ole kantautunut muita kuin yksittäistapauksia.

– Meillä tämä on osa positiivista kehitystä. Kahviloista on tullut suosittuja paikkoja ja kahvilakulttuuri on eurooppalaistunut, hän sanoo.

Kansalaistaitoja ja huomaavaisuutta, kiitos

Lapin mukaan MaRaan on tullut satunnaisia yhteydenottoja kahvilayrittäjiltä, jotka kokevat kahvilaa työpisteenään käyttävien vievän tilaa uusilta maksavilta asiakkailta. Lappi kuitenkin korostaa, että tämä aiheuttaa ongelmia vain silloin, kun uusia asiakkaita on jonossa eikä vapaita istumapaikkoja ole.

– Enemmänkin katsoisin, että tässä on kysymys kansalaistaidoista. Jos kahvilassa on tilaa, työskentely ei haittaa, mutta jos maksavia asiakkaita kääntyy ovelta pois, silloin on osattava ajatella tilannetta kahvilanpitäjän ja muiden asiakkaiden kannalta.

Lapin mukaan joku kahviloissa töitä tekevä saattaa esimerkiksi syödä ensin aamiaisen ja myöhemmin vielä lounaan, eli kaikki tietokoneen kanssa istuvat eivät välttämättä vain vie tilaa.

– Kokonaisuutena katsottuna on myönteistä, että ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa kahviloissa ja ravintoloissa. Suomessa pohditaan lähinnä sitä, miten ihmiset saataisiin palveluiden pariin hiljaisinakin päivinä, kuten maanantaisin ja tiistaisin.

Tilaa myös uusille bisnesideoille

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä ei ole kuullut kahviloissa työskentelystä nurinaa. Hän kuitenkin uskoo työnteon varsinaisen työpaikan ulkopuolella lisääntyneen, sillä tietotyöläisten etätyö on kasvava ilmiö ja yksinyrittäjien määrä on työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan kasvanut koko 2000-luvun.

– Sekä etätyöläiset että yrittäjät varmastikin käyvät kahviloissa työskentelemässä ja tapaamassa asiakkaita muutenkin kuin lounaan merkeissä, hän arvioi.

Toivonen arvelee, että yksittäistapauksissa ja pienissä kahviloissa voi joskus syntyä ristiriitatilanteita, jos asiakaspaikkoja on vähän. Jos kahvilayrittäjä haluaa asiakkaikseen mieluummin kahvitteluun keskittyviä kuin konettaan näpytteleviä ihmisiä, neuvoo Toivonen miettimään, miten tilaa voi muovata omalle kohderyhmälleen sopivaksi. Jos pöydissä ei esimerkiksi ole pistorasioita, työläiset eivät välttämättä parkkeeraa paikalle kovin pitkäksi aikaa.

Uudet ilmiöt, kuten freelancer-työn yleistyminen, tuovat Toivosen mukaan myös uusia liiketoimintamalleja. Yksi esimerkki on yhteistyötiloiksi tarkoitetut, kahviloiden kaltaiset paikat, joissa maksetaan esimerkiksi tuntitaksaa ja kahvi kuuluu hintaan.