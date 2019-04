Huonokuntoisia rautatiesiltoja yli sata – korjausvelkaa 35 miljoonaa euroa

Suomen rautatiesiltojen korjausvelka on noin 35 miljoonaa euroa, kerrotaan Väylävirastosta (Väylä). Huonokuntoisiksi on luokiteltu hieman yli sata siltaa ja erittäin huonokuntoisiksi viisi siltaa. Kaikkiaan Suomessa on noin 2 400 rautatiesiltaa.

Rautatiesiltojen kunnossapidon yhtenä haasteena on siltojen ikähaarukka, sillä vanhimmat yhä käytössä olevat sillat ovat 1800-luvulta. Rautatiesiltojen kunto nousi puheenaiheeksi viimeksi perjantaina, kun Saimaan kanavan rautatiesilta Lappeenrannassa suljettiin liikenteeltä vajaaksi vuorokaudeksi. Syynä oli sillan rakenteissa havaittu erikoinen huojunta. Kaikki rautatiesillat tarkastetaan vuosittain pintapuolisesti ja viiden vuoden välein tarkemmin. Samalla sillat pisteytetään. – Nämä ovat pääasiassa visuaalisia tarkastuksia. Laskentakaavojen perusteella kaikille silloille saadaan sitten kuntoluokat, rautatiesilloista vastaava johtaja Minna Torkkeli kertoo. Vaikka siltojen kunnossa on puutteita, ne eivät yleensä ole merkittävä este nopeampien junayhteyksien käytölle. – Tietyntyyppisillä silloilla ei voida ajaa yli 200 kilometriä tunnissa, Torkkeli sanoo.