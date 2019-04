Ikea on saanut kolme ilmoitusta tapauksista, joissa kalusteen taitto-osa on irronnut ja lapsi on pudonnut hoitopöydältä. Näissä tapauksissa hoitopöytää ei ollut lukittu paikalleen lukituskiinnikkeillä ohjeen mukaisesti.

Jos kiinnikkeet ovat hukkuneet, asiakas voi ottaa yhteyttä Ikea-asiakaspalveluun saadakseen uudet kiinnikkeet maksutta. Asiakkaalta ei edellytetä ostokuittia tai muuta tositetta ostosta.

