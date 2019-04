WHO: Tuhkarokkoa kirjattiin viime vuonna Euroopassa ennätysmäärä - "Uudet tartunnat uhkaavat sekä lasten että aikuisten henkiä"

Tuhkarokkotapauksia kirjatatiin vuonna 2018 Euroopassa ennätysmäärä, kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksia on rekisteröity kuudessa kuukaudessa enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana 12 kuukauden ajanjaksona tällä vuosikymmenellä.

Yli 41 000 aikuista ja lasta sairastui tuhkarokkoon Euroopassa tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Luku on kaksinkertainen koko vuoden 2017 aikana sairastuneisiin nähden. Viime vuonna sairastuneita oli yhteensä 23 927.

Ero vuoteen 2016 on vielä suurempi: tapauksia oli 5 273. Tartuntojen määrä oli kaksi vuotta sitten ennätysalhainen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Eniten tapauksia on löytynyt Ukrainasta. Maassa on tapahtunut yli 23 000 tartuntaa tänä vuonna. Lisäksi sairastuneita on kuudessa muussa maassa: Italiassa, Kreikassa, Georgiassa, Venäjällä, Serbiassa ja Ranskassa. Näissä maissa tartunta on todettu yli tuhannella ihmisillä.

Yhteensä 37 ihmistä on kuollut tuhkarokon seurauksena tänä vuonna. Serbiassa kuolleita on eniten, yhteensä 14.

– Uudet tartunnat uhkaavat sekä lasten että aikuisten henkiä. Ne myös vaarantavat tähän mennessä taudin leviämisen estämisessä saaavutetut tulokset, kertoo tohtori Mark Muscat WHO:n Euroopan aluetoimistosta CNN:lle.

– Tämä on tragedia, sillä meillä on täysin toimiva ja turvallinen rokote, jolla tautia voidaan ehkäistä.

WHO on linjannut, että 95 prosenttia maan väestöstä pitää olla rokotettu, jotta tarttuvan taudin voidaan julistaa olevan poissa. Rokotuskattavuus vaihtelee kuitenkin jyrkästi maittain, sillä esimerkiksi Italiassa 95 prosentin tavoite ei täyty edes etäisesti. Maassa on käyty keväällä ja kesällä tiukkaa keskustelua rokote­vastaisuudesta ja rokotteiden turvallisuudesta.

Tuhkarokkovirus leviää helposti kosketus- ja pisaratartuntana sekä ilmateitse. Siksi myös maissa, joissa tartuntoja ei ole ollut vuosiin, voi puhjeta epidemia.

Usein virus tuodaan ulkomailta, kuten kävi Floridan Disneylandissa Yhdysvalloissa vuonna 2015. Teemapuistossa vieraillut lapsi tartutti 39 ihmistä, joiden mukana tauti levisi seitsemän osavaltion alueelle ja lopulta sairastuneita oli yli 150.

Tuhkarokkoa vastaan on rokotettu noin 85 prosenttia maailman väestöstä ja tartuntojen määrä on saatu kolmen viime vuosikymmenen aikana laskuun. 1980-luvulla tartuntoja oli vielä noin neljä miljoonaa vuosittain, ja nykyisin niitä rekisteröidään alle puoli miljoonaa.

Juttu julkaistiin Karjalaisessa 23.8.2018