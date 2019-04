Ministeriö perustelee liikennetoimijoiden nimiä kansainvälistymisellä – nimikohun ratkaisu menee syksyyn

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut liikenne- ja viestintäministeriön sekä muiden valtiollisten liikennetoimijoiden lausunnot, jotka liittyvät uusien virastojen ja valtionyhtiöiden nimiin. Oikeusasiamies sai useita kanteluita monimutkaisista englanninkielistä nimistä, jotka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa, kun toimintaa järjesteltiin uusiksi.

Eniten porua ovat herättäneet uusi liikenteenohjauksesta vastaava konserni Traffic Management Finland Group ja sen tytäryhtiöt Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy, Intelligent Traffic Management Finland Oy ja Vessel Traffic Services Finland Oy.

Kanteluissa on kyse muun muassa kieli- ja hallintolakien tulkinnasta ja siitä, onko esimerkiksi valtionyrityksen nimi sellainen asia, johon voidaan soveltaa vaatimusta suomen- ja ruotsinkielisestä palvelusta. Ratkaistavana on myös, miten tulkitaan hallintolain vaatimusta hyvän kielenkäytön vaatimuksesta eli selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä.

"Täyttävät kielilain vaatimukset"

Ministeriön mukaan yhtiöiden toimenkuva on sellainen, että ne eivät ole juurikaan suoraan tekemisissä tavallisten suomalaisten kanssa.

– Yhtiöiden nimiä valittaessa yhtiöille haluttiin selkeästi niiden toimintaa kuvaavia nimiä asiakaskunta huomioon ottaen. Yhtiön nimen valinnassa on otettu myös huomioon se, että kahdella jo toiminnassa olleella tytäryhtiöllä on ollut valmiiksi englanninkieliset nimet. Konsernin yhtiöt toimivat laajasti kansainvälisten asiakkaiden kanssa, niiden toiminta on kansainvälistä ja myös pitkälti englanninkielistä, lausunnossa sanotaan.

Ministeriön mukaan englanninkielinen nimi auttaa myös kansainvälistymistä tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan ministeriö katsoo, että Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimi Traficom, Väyläviraston oheisnimi Väylä sekä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita hoitavan yhtiön nimi Traffic Management Finland täyttävät kaikki kielilain ja hyvän hallinnon vaatimukset.

Oikeusasiamiehen kansliasta kerrottiin tiistaina, että ratkaisu nimiasiassa menee syksyyn.