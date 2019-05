Li Andersson: Vaalituloksen pitää näkyä tulevan hallituksen kokoonpanossa ja hallitusohjelmassa

Eduskuntavaalien tuloksen pitää näkyä niin tulevan hallituksen kokoonpanossa kuin hallitusohjelmassakin, vaatii vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vappupuheessaan Andersson arvioi, että SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton vaalivoitot sekä porvarihallituksen pääministeripuolueen keskustan historiallisen raju vaalitappio osoittavat, että suomalaiset haluavat muutosta yhteiskuntaan.

Anderssonin mukaan eduskuntavaalien tulos oli kannanotto inhimillisesti vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta. Hän heitti pallon hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd.).

– Antti Rinne, sinun vastuullasi on nyt lunastaa suomalaisille annettu tärkeä lupaus tasa-arvon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Oikeisto on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut meille ikäviä päätöksiä, kiperiä leikkauksia ja heikennyksiä toisensa jälkeen. Nyt on aika rakentaa, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan Euroopassa tarvitaan nyt "toivon politiikkaa".

– Euroopan pitää ratkaista kaksi tulevaisuuden tärkeintä kysymystä samanaikaisesti: eriarvoisuus ja ilmastonmuutos. Siihen tarvitaan Green New Deal, ilmastohyvinvoinnin ohjelma, jolla luodaan uutta työtä vähentämällä päästöjä, Andersson sanoi.

– Uusiutuva energia ja kiertotalous ovat työllistävämpiä kuin fossiilikapitalismi. Maailman työjärjestön ILO:n mukaan kuudensadan miljoonan dollarin investoinnit uusiutuvaan energiaan ennen vuotta 2030 voisivat tuottaa maailmanlaajuisesti jopa 20 miljoonaa uutta työpaikkaa, hän jatkoi.