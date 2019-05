Yön uutiskooste: Eduskunnan täysistuntorutiinit pyörähtävät käyntiin, Barcelona juhli selvää voittoa Liverpoolista

Myös eduskuntaryhmät kokoontuvat iltapäivällä. Ryhmien kokouksissa keskusteltaneen muun muassa käynnissä olevista hallitustunnusteluista.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat pohtivat tänään pidettävässä kokouksessaan muun muassa eduskunnan istumajärjestystä. RKP on esittänyt toiveen, että pääsisi istumaan täysistuntosalin oikeasta reunasta lähemmäs keskustaa.

Kylmä suihku etelään, pohjoisempaan luvassa takatalvi

Päivästä on luvassa monin paikoin sateinen ja viileä koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sade tulee maan etelä- ja keskiosissa vetenä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa saataneen paikoittaisia lumi- tai räntäsateita.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila jää päivällä alle kymmeneen asteeseen, pohjoisemmassa lämpötila pysyttelee nollan vaiheilla.

Ajokeli on erittäin huono Kainuussa ja Koillismaalla. Maan etelä- ja keskiosissa on voimassa metsä- ja ruohikkopalovaroituksia. Lisäksi länsirannikolla varoitetaan voimakkaasta tuulesta.

Karjalan lennoston ex-komentajan syytteitä Lapinmajan harjoituksesta aletaan käsitellä Helsingin hovioikeudessa

Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviön syytteitä esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta aletaan käsitellä tänään Helsingin hovioikeudessa. Syytteet koskevat Karjalan lennoston isännöimiä vapaaehtoisia harjoituksia Ilmavoimien Lapinmajalla Lemmenjoella syksyllä 2017. Päiviön epäillään muun muassa sättineen alaisiaan ja vieraita harjoituksessa.

Syytteessä palvelusrikoksesta on myös hänen tuolloinen esimiehensä Ilmavoimien ex-komentaja Sampo Eskelinen, jonka epäillään viivytelleen alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista. Hänen syytettään aletaan käsitellä maanantaina.

Päiviö kiistää asianajajansa mukaan rikokset pääosin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeo saapuu Rovaniemelle

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo saapuu ensi maanantaina Rovaniemelle, missä hän osallistuu Arktisen neuvoston ulkoministerikokoukseen. Pompeon vierailun vahvisti Yhdysvaltain ulkoministeriö keskiviikkona.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muun muassa neuvoston strateginen suunnitelma ja allekirjoittaa Rovaniemen deklaraatio.

Arktisen neuvoston kahdeksan jäsenvaltiota ovat Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen oikeusministeri ei suostu menemään edustajainhuoneen Mueller-kuulemiseen

Yhdysvaltojen oikeusministeri William Barr kieltäytyy todistamasta edustajainhuoneen oikeuskomitean kuulemisessa torstaina. Kuulemisessa oli tarkoitus käsitellä Barrin toimia erikoissyytäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan tulosten raportoinnissa.

Edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtaja Jerry Nadler sanoo lisäksi, että Barr ei suostu toimittamaan paneelille kopiota Muellerin Venäjä-tutkinnan raportista kokonaan ja sensuroimattomana.

Muellerin johtamassa Venäjä-tutkinnassa selvitettiin Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja sitä, estikö presidentti Donald Trump oikeutta.

Nadlerin mukaan Barr ei suostu tulemaan edustajainhuoneen paneeliin, jos kysymyksiä kysyy komitean asianajaja jäsenten lisäksi.

Nadlerin mukaan Barr pelkää kohdata taitavan asianajajan. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa rajaviranomaiset haluavat aloittaa DNA-testit siirtolaisten sukulaisuussuhteiden todistamiseksi

Yhdysvaltain rajaviranomaiset suunnittelevat siirtolaisten DNA-testausten aloittamista arvioidakseen, ovatko rajalle tulevat aikuiset ja lapset sukua toisilleen. Asiasta kertoo kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeriö.

Viranomaisten mukaan osa aikuisista siirtolaisista on väittänyt valheellisesti joidenkin lasten olleen heidän sukulaisiaan, jotta he ovat päässeet mahaan. Uusien testien tarkoituksena on estää tämä.

Pikainen DNA-testi on tarkoitus ottaa poskesta. Jos väitteet sukulaisuussuhteesta ovat valheellisia, valehtelijoita vastaan nostetaan syytteet. (Lähde: AFP)

Putin allekirjoitti kiistanalaisen internetlain - kriitikoiden mielestä lisää hallinnon sensuurivaltaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut kiistanalaisen internetlain, joka kriitikoiden mielestä antaa uutta sensuurivaltaa maan hallinnolle. Venäjän lainsäätäjien mukaan uusi laki on välttämätön, jotta Venäjän tietoverkkojen turvallisuus voidaan taata.

Lakiteksti julkaistiin keskiviikkona, mutta laki ei tule voimaan ennen marraskuuta.

Lain myötä Venäjälle on tarkoitus luoda muun muassa teknologiaa, jolla voidaan tarkkailla internetliikennettä ja ohjata venäläinen verkkoliikenne pois ulkomaisilta palvelimilta.

Aloitteen laatijoiden mukaan Venäjän internetverkkojen turvallisuus on varmistettava sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paljasti Yhdysvaltojen uuden kyberturvallisuusstrategian sanoen että Venäjä on tehnyt kyberhyökkäyksiä. (Lähde: AFP)

Leonardo da Vincin kuolemasta 500 vuotta, merkkipäivää saapuvat juhlimaan sekä Ranskan että Italian presidentit

Italialaisen taidemaalarin ja renessanssineron Leonardo da Vincin kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 500 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian presidentti Sergio Mattarella matkaavat ranskalaiseen Amboisen kaupunkiin, jossa da Vinci kuoli 2. toukokuuta 1519.

Yhteisiä juhlallisuuksia edelsivät diplomaattiset jännitteet maiden välillä. Suhteita on kiristänyt Italian populistihallituksen kovan linjan politiikka ja sen tuki Ranskan hallituksen vastaisille keltaliiveille.

Carolinan Teräväinen terävänä - iski kaksi maalia ja Carolina on nyt yhden voiton päässä jatkosta

Jääkiekon NHL:ssä Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon Carolina kukisti New York Islandersin pudotuspelien toisella kierroksella. Carolina nitisti Islandersin 5–2. Carolina johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 3–0. Neljä voittoa riittää jatkoon pääsyyn.

Carolinan suomalaistykit olivat kovassa iskussa. Teräväinen iski kaksi maalia, ja Aho teki yhden maalin ja kirjautti yhden syöttöpisteen.

Jääkiekon Suomen mestaruus on katkolla Kärpille

Jääkiekkoilun Suomen mestaruus on tänään katkolla oululaiselle Kärpille, kun se kohtaa vieraissa kuudennessa SM-finaaliottelussa Hämeenlinnan Pallokerhon. Kärpät johtaa finaalisarjaa voitoin 3–2.

Kumpikin joukkue on pystynyt ottelusarjassa yhteen vierasvoittoon.

Kärpät on viime kauden Suomen mestari ja hakee historiansa yhdeksättä mestaruutta. HPK on voittanut Suomen mestaruuden 2006 ja pelasi viimeksi SM-finaaleissa 2010 TPS:ää vastaan.

Barcelona juhli selvää voittoa Liverpoolista - Messi viimeisteli kahdesti

Barcelona on voittanut Liverpoolin 3–0 jalkapallon Mestarien liigan välieräavauksessa. Ottelun avausosuman viimeisteli kotijoukkueen Luis Suarez, joka jatkoi Jordi Alban hienon syötön taidolla verkon perukoille. Maali syntyi 26. peliminuutilla.

Ottelun 75. minuutilla Lionel Messi vei Barcelonan 2–0-johtoon. Seitsemän minuuttia myöhemmin Messi iski jälleen ja laukoi ottelun loppunumerot taiturimaisella vapaapotkulla.

Vauhdikkaassa ottelussa myös Liverpoolilla oli hyviä tekopaikkoja. Niistä paras oli ottelun lopussa Mohamed Salahilla, joka laukoi täysin avopaikasta pallon tolppaan.

Otteluparin toinen osa pelataan ensi viikon tiistaina Liverpoolissa. Toisessa välieräparissa Ajax isännöi ensi keskiviikkona Tottenhamia. Ajax voitti tiistaina pelatun avausosan Tottenhamin kotikentällä 1–0.