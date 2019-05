Valtakunnansyyttäjänvirasto: Hussein al-Taeen tapaus on siirretty poliisille

Valtakunnansyyttäjänvirasto on pyytänyt poliisia selvittämään, onko SDP:n kansanedustajan Hussein al-Taeen Facebook-kirjoituksista syytä aloittaa esitutkinta. Valtionsyyttäjä Anu Mantila vahvistaa asian STT:lle.

Mantilan mukaan yksityishenkilö oli tehnyt Valtakunnansyyttäjänvirastolle al-Taeen kirjoituksiin liittyen pyynnön, että asiaa selvitettäisiin.

Valtakunnansyyttäjänvirasto siirsi tapauksen poliisille, koska virastolla ei ole al-Taeen kirjoituksia käytössään eikä resursseja esiselvittelyn tekemiseen asiassa. Virasto ei siis ole tehnyt tutkintapyyntöä al-Taeen kirjoituksista, vaan on pyytänyt poliisia selvittämään, pitääkö asiasta aloittaa esitutkinta.

Tapauksesta kertoi aiemmin Iltalehti.

Valheiden vyyhti

Tuore kansanedustaja al-Taee astui maanantaina julkisuuteen ja pyysi anteeksi vuosien takaisia Facebook-kirjoituksiaan.

STT kysyi al-Taeelta kirjoitusten kuvakaappauksista jo viime vuoden marraskuussa, jolloin hän työskenteli konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä. Al-Taee kiisti silloin kirjoitukset ja epäili kuvien aitoutta.

– En tunnista sanoja omakseni, eivätkä istu arvoihini millään lailla. Tuntuu omituiselta, että joku tarkoituksenhakuisesti pyrkii kyseenalaistamaan agendojani tällä tavalla. Minusta tässä on selkeä mustamaalausyritys. STT:n on hyvä tarkkaan pohtia tässä, että miten se ei tule käytetyksi välineenä minun tai kenenkään muun maineen tai työn kyseenalaistamiseen ilman tolkullista näyttöä, al-Taee kirjoitti sähköpostissaan marraskuussa STT:lle.

Maanantaina al-Taee myönsi blogissaan kirjoitusten olevan aitoja.

Al-Taeen tapaus esillä SDP:n ryhmässä

Myös SDP:n eduskuntaryhmässä keskustellaan tänään al-Taeen Facebook-kirjoituksista.

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaati tiistaina al-Taeelta rehellisyyttä, kun tapausta käsitellään uudelleen eduskuntaryhmässä.

– Luottamus on kansanedustajan työssä toiminnan lähtökohta. On selvää, että tässä on tullut särö luottamukseen, Lindtman sanoi STT:lle.