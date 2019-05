Poliisi tutkii Ison Omenan uhkaamista laittomana uhkauksena

– Meidän tiedossamme ei ole mitään konkreettista, joka antaisi muuta olettaa, Länsi-Uudenmaan poliisin viestintäjohtaja Petri Launiainen sanoo STT:lle.

Uhkaus julkaistiin anonyymissä Tor-verkossa, ja kuvakaappaus viestistä levisi sosiaalisessa mediassa. Viestissä mainittiin 3. toukokuuta eli huominen päivä sekä Espoon Matinkylässä sijaitseva Iso Omena -kauppakeskus.

Mahdollisista epäillyistä tai kiinniotoista Launiainen ei vielä tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi kerro. Hänen mukaansa tutkinta on alkuvaiheessa, mutta etenee koko ajan.

– Heti kun tutkinta saadaan siihen vaiheeseen, että yksityiskohtia voidaan kertoa, välittömästi kerrotaan. Tapaus on herättänyt niin paljon huomiota.

Yleisölle kiitos vihjeistä

Poliisi on ollut tiiviissä yhteydessä kauppakeskuksen johtoon uhkauksen tultua ilmi.

– Partiomme liikkuvat tulevina päivinä Espoon kauppakeskuksissa. Tämä on osa arkista päivittäistä yhteistyötä, jota teemme kauppakeskusten kanssa, tutkinnanjohtaja Teemu Värtinen sanoo tiedotteessa.

Poliisilaitokset ja hätäkeskuslaitos ovat saaneet yleisöltä runsaasti vinkkejä uhkausviestiin liittyen sekä eilen että tänään aamulla. Hätäkeskuslaitos jopa totesi eilen Twitterissä, ettei asiasta ole enää tarpeen ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, koska se on jo viranomaisten tiedossa.

– On hyvä, että yleisön kynnys ottaa viranomaisiin yhteyttä tällaisen asian tiimoilta on matala, Värtinen sanoo.

Launiainen on samaa mieltä. Hän huomauttaa, että on kaikkien kannalta hienoa, ettei viestiä ole jaettu vain sosiaalisessa mediassa, vaan se on tullut nopeasti myös viranomaisten tietoon.

Mieti ennen somejakoa

Poliisi toivoo uhkausviestejä näkevien ottavan ensisijaisesti yhteyttä viranomaisiin. Launiainen kannustaa kaikkia miettimään, voiko julkaisu sosiaalisessa mediassa levittää perusteetonta pelkoa.

– Se on tietysti päivän henki, että näitä jaetaan. Poliisin puolesta tietysti toivoisin, että ennen jakamista mietittäisiin, onko se hyvä vai huono asian selvittämisen kannalta.

Vuositasolla poliisin tietoon tulee suuri määrä erinäköisiä uhkauksia. Launiaisen mukaan Espoon uhkaus ei juuri poikkea muista rikostutkinnan tai yleisen turvallisuuden näkökulmasta. Hän uskoo, että tapaus nousi vahvasti julkisuuteen esimerkiksi Uuden-Seelannin maaliskuisten moskeija-ampumisten vuoksi.

– Syitä voi vain arvailla, mutta mututuntumalta epäilen syyksi viimeaikaisia tapahtumia.