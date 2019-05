Eduskunnan istumajärjestys muuttunee – perussuomalaiset oikeaan laitaan vastoin tahtoaan

Eduskunnan istumajärjestys todennäköisesti muuttuu siten, että perussuomalaiset siirretään salin oikeaan laitaan. Nykyisin perussuomalaiset istuvat salin keskellä. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat päättivät esittää uutta istumajärjestystä puhemiesneuvostolle, joka käsittelee asiaa huomenna ensimmäisessä kokouksessaan.

– Hyvin todennäköistä on, että puhemiesneuvosto tulee tämän suuntaisen esityksen eduskunnan suurelle salille perjantaina tekemään, suurimman eduskuntaryhmän SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi medialle kokouksen jälkeen eduskunnassa.

Lindtmanin mukaan päätös ei ollut yksimielinen, sillä perussuomalaiset vastustivat sitä. Lindtmanin mukaan esitetty järjestys perustuu Euroopan parlamentin ja Pohjoismaiden neuvoston malliin.

– Aika lailla muut puolueet olivat enemmän tai vähemmän tämän mallin kannalla.

Toinen Lindtmanin pöydälle nostama vaihtoehto olisi ollut nykymalli hieman muutettuna. Uusi, ehdotettu istumajärjestys on puhemiehestä katsoen vasemmalta vasemmistoliitto, SDP, vihreät, keskusta, RKP, kristillisdemokraatit, kokoomus ja perussuomalaiset.

Liike Nytin Hjallis Harkimon tuleva paikka riippuu Lindtmanin mukaan siitä, mistä eduskuntaryhmästä tulee lopullisesti puhemies hallituksen kokoonpanon selvittyä. Harkimo sijoitetaan sen mukaisesti.

Eduskunnan suuri sali päättää järjestyksestä huomenna ja uusi istumajärjestys otettaneen käyttöön heti ensi viikolla ensimmäisessä täysistunnossa.

Perussuomalaisten Tavio närkästyi

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on esityksestä närkästynyt.

– Vasta aamulla kuulin, että muut puolueet suunnittelevat perussuomalaisten siirtämistä istumaan aivan oikealle. Tämä ei meille tietenkään käynyt, vaan olisimme halunneet istua vanhassa paikassa. Pidämme siirtoa huonosti perusteltuna, mutta me tietysti teemme politiikkaa asiaperustaisesti huolimatta siitä, missä täysistuntosalissa istutaan.

Tavion mielestä olisi voinut kuvitella, että toiseksi suurinta puoluetta vastaan ei tällaista päätöstä olisi tehty.

– Olen yllättynyt, että tämä voidaan tehdä muutenkin kuin yksimielisesti.

Tavion mukaan perussuomalaiset ei koe olevansa eduskunnan oikeistolaisin puolue.

– Meidän äänestäjäkuntakin on perinteisesti aika lähellä keskustaa talouspoliittisesti.

"Perussuomalaisten kanta ei yllätys"

Istumajärjestys nousi esille, kun RKP toivoi pääsevänsä istumaan täysistuntosalin oikeasta reunasta lähemmäs keskustaa.

Eduskunnan istumajärjestyksen on perinteisesti katsottu heijastavan puolueiden arvomaailmaa oikeisto–vasemmisto-akselilla.

Myös RKP kokee aatteellisesti kuuluvansa pikemminkin keskustaan kuin laitimmaiseksi oikealle.

RKP:n perinteinen paikka on ollut käytännön määräämä, sillä laitimmaisille paikoille on ollut helpointa järjestää tulkkipalvelut. Nykytekniikan ansiosta tämä ei kuitenkaan ole enää välttämätöntä.

RKP:n ryhmän pääsihteeri Henrik Stenbäck on tyytyväinen, että istumajärjestys on todennäköisesti muuttumassa.

– On tärkeää, että jos kerran on istumajärjestys, joka heijastaa puoluekarttaa, niin RKP:n paikka ei ole eri asia, vaan ihan samalla perusteella sen on mentävä kuin muiden puolueiden, Stenbäck sanoo.

Euroopan parlamenttia ja Pohjoismaiden neuvostoa seuraava malli oli Stenbäckin mukaan yksi hyvistä vaihtoehdoista.

Stenbäck sanoo, että perussuomalaisten vastustava kanta ei tullut yllätyksenä.

