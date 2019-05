Palo pelästytti rakenteilla olevassa risteilijässä Turussa

Turussa syttyi torstai-iltana vaikeasti paikannettavissa oleva tulipalo rakenteilla olevassa risteilijässä Meyerin telakalla.

Päivystävä päällikkö Petri Nenonen sanoo, että pelastuslaitos oli paikalla lähinnä taustajoukkoina. Meyerin telakan viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo, että tulipalon sammutti telakan oma palokunta.

Mylly kiittelee telakan henkilökuntaa. Hänen mukaansa tilanteessa toimittiin ripeästi. Taloudellisista vahingoista hän ei vielä osannut antaa euromääräistä arvioita, mutta kovin merkittäviä vaurioita ei hänen mukaansa syntynyt.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Risteilijä Costa Smeralda on Myllyn mukaan varusteluvaiheen alussa. Risteilijä on tarkoitus luovuttaa italialaiselle Costa Cruisesille syksyllä. Palo tuskin aiheuttaa myöhästymisiä aikataulussa.

Mylly kertoo, että tulipalo sai alkunsa hitsauskipinöistä.

– Laivapaloissa on olennaista, että palo saadaan sammumaan nopeasti. Laiva on vaikea paikka, siinä kun on niin paljon käytäviä ja huoneita.

Hän sanoo, että jokainen onnettomuus analysoidaan tarkasti ja mietitään, voisiko vastaavan estää tulevaisuudessa. Kaikilla telakoilla on pääsy analyyseihin, joten jokainen tapaus tavallaan hyödyttää kaikkia.

Hälytys palosta tuli juuri ennen iltaseitsemää, ja jo varttia vailla kahdeksan pelastuslaitokselta tuli viesti, että tulipalo oli sammutettu.