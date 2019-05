Vuodenaikaan nähden harvinaiset lumisateet voivat tuoda vielä 15 senttiä lisää lunta Itä-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle loppuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos.

Eniten lunta on torstain ja perjantain välisenä yönä satanut Kainuussa, jossa sitä on mitattu paikoin 11 senttiä. Muualla Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa lunta on mitattu viisi senttiä. Maan itäosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on erittäin huono ajokeli.

Perjantai jatkuu koko maassa koleana ja sadealueidenkin ulkopuolella pilvisenä. Etelässä lämpötila on muutaman asteen plussalla, Keski-Suomessa ja Lapissa elohopea liikkuu nollan molemmin puolin.

