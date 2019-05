Tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen, jonka kautta on käyty laajaa huumekauppaa

Tulli on takavarikoinut Silkkitie-nettikauppapaikan verkkopalvelimen ja sen sisällön. Anonyymissä Tor-verkossa toimivan kauppapaikan kautta on usean vuoden mittaan myyty huumeita ja muuta laitonta tavaraa. Silkkitie on tunnettu myös nimellä Valhalla.

– Tämä on ollut erittäin merkittävä kansainvälinen operaatio, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Takavarikkoon liittyvässä tutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa, kertoo Sinkkonen. Mukana on ollut muiden muassa Saksan, Ranskan, Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaisia sekä Europol. Sinkkonen ei ainakaan tässä vaiheessa kerro, missä maassa takavarikoitu verkkopalvelin sijaitsi. Mainos alkaa Mainos päättyy Takavarikko tehtiin Sinkkosen mukaan alkuvuodesta. Tarkkaa ajankohtaa hän ei kerro. Tullin mukaan huumekauppa netissä ei kuitenkaan ole pysähtynyt. Osa suomalaisista huumausaineiden myyjistä on siirtänyt toimintansa muille Tor-verkon laittomille kauppapaikoille. Silkkitien verkkopalvelin on toiminut vuodesta 2013 asti. Siihen liittyvä huumekauppa on johtanut lukuisiin rikostutkintoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Palvelimen takavarikkoon johtaneeseen tutkintaan liittyy myös merkittävä bitcoin-takavarikko. Siinä on Sinkkosen mukaan kyse useiden satojen tuhansien eurojen summasta. Asiakokonaisuuden esitutkinta on vielä kesken.