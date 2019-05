Löfven Ylelle: Hävittäjien hankinta Ruotsista edistäisi yhteistyötä maiden välillä

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven uskoo, että Pohjoismaiden välinen puolustusyhteistyö helpottuisi, jos Suomi tekisi valmisteilla olevan hävittäjähankintansa Ruotsista. Löfven totesi Ylen Ykkösaamussa kunnioittavansa täysin Suomen omaa päätöstä hävittäjähankinnassa.

– On selvää, yhteistyö olisi helpompaa, jos käytössä on sama kalusto. Meillä on jo nyt yhteistyötä ilmavalvonnassa Ruotsin, Norjan ja Suomen maidemme pohjoisosissa, mutta samojen koneiden käyttäminen tekisi asian tietenkin helpommaksi.

Löfven lisäsi, että ruotsalaisen Saabin valmistama Gripen on erinomainen kone.

– Olemme myyneet sitä myös muualle maailmaan. Mutta Suomi tekee oman päätöksensä.

Löfvenin mukaan yhteistyö ei toki mitenkään heikentyisi, vaikka Suomi valitsisi toisen koneen.

Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön kehittämisessä raja kulkee siinä, että yhteinen puolustus, samaan tapaan kuin Naton viides artikla määrittelee, ei ole ajankohtainen Suomen ja Ruotsin välillä.

– Siinä on selkeä raja, Löfven sanoi.

Venäjästä Löfven totesi, ettei Ruotsi näe Venäjää suoranaisena turvallisuusuhkana. Venäjän toiminta Krimillä ja Itä-Ukrainassa on kuitenkin lisännyt lähialueen jännitteitä ja uhmannut Euroopan turvallisuusjärjestystä, hän sanoi.

– Pienenä maana meille on tärkeää, että kansainvälistä järjestystä kunnioitetaan.

Venäjä harjoitteli vuonna 2017 täysimittaista sotaa Natoa vastaan ja operaatiossa harjoiteltiin myös hyökkäämistä Suomea ja Ruotsia vastaan.

– Viestimme Venäjälle on, että kaikki mitä te teette jännitteiden lisäämiseksi on haitaksi myös Venäjälle, Löfven sanoi.