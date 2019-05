Vihreät vaatii määräaikaa EU:n hiilineutraaliudelle

Vihreät esittää eurovaaliohjelmassaan, että EU:n ilmastotavoitteiden kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi. EU:lle on vihreiden mielestä asetettava sitova hiilibudjetti ja koko unionin hiilineutraaliudelle asetettava määräaika. Päästökaupan valuviat on korjattava niin, että päästöjen hinta nousee ja että niille asetetaan minimihinta. Lisäksi EU:n on panostettava nopeaan ja rajat ylittävään raideliikenteeseen, jolla korvattaisiin yhä suurempi osa Euroopan sisäisestä lentoliikenteestä.

– Kun muut jarruttavat, vihreät toimivat tosissaan ilmaston puolesta. Emme ole vain puhuneet, vaan myös äänestäneet kunnianhimoisten ilmastotoimien puolesta, sanoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala tiedotteessa. Fossiilisista polttoaineista tulisi vihreiden ohjelman mukaan luopua pääosin jo 2020-luvulla, maakaasusta ja liikennepolttoaineista 2030-luvulla. Mainos alkaa Mainos päättyy Luonnon mikromuovikuormaa vihreät keventäisi muun muassa EU:n laajuisilla haittaveroilla, kuten muoviveroilla. Lasikattoja rikkomaan kahden ehdokkaan avulla Sosiaaliturvassa vihreät esittää eurooppalaista minimitoimeentuloa, joka olisi sidottu kunkin maan mediaanituloon. Esitystä EU:n laajuisesta perustulosta pitäisi vihreiden mielestä alkaa valmistella. Vihreät linjaa haluavansa rakentaa feministisen Euroopan, joka taistelee syrjintää vastaan ja edistää tasa-arvoa muun muassa sukupuolikiintiöillä pörssiyhtiöiden hallituksiin ja EU:n komissioon. Vihreät tarjoaa Suomen komissaarin tehtävään kahta europarlamenttiehdokastaan, Hautalaa ja Ville Niinistöä. Vihreillä on kaksi kärkiehdokasta myös komission puheenjohtajan tehtävään, saksalainen Ska Keller ja hollantilainen Bas Eickhout. – Yhdessä voimme varmistaa, että Eurooppa ratkaisee ilmastokriisiä, rakentaa sosiaalista Eurooppaa ja turvaa kaikkien eurooppalaisten oikeudet, sanoi europarlamentin vihreän ryhmää johtava Keller ohjelman julkistustilaisuudessa.