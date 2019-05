Aftonbladet: Poliisi tutkii raiskausepäilyä Tallink Siljan laivalla – epäilty poistunut laivasta Suomessa

– Tietoomme on tullut, että laivalla on sattunut raiskaus jossain vaiheessa yötä. Uhri on ruotsalainen nainen ja tietojen mukaan epäilty tekijä on poistunut laivasta Suomessa.

Jutussa ei mainita, onko laiva ollut matkalla Turkuun vai Helsinkiin. Helsingin poliisi ei yöllä kommentoinut asiaa, eikä STT tavoittanut Lounais-Suomen poliisia.

Aftonbladetin tietojen mukaan Suomen poliisi on ottanut kiinni kaksi epäiltyä tapaukseen liittyen. Lehti kertoo, että uhri olisi ruotsalainen 25-vuotias nainen.

Tallink Siljan tiedottaja kertoi Aftonbladetille, että yhtiö on tietoinen tapauksesta.