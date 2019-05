Yön uutiskooste: Rinne aloittaa hallitustunnustelut, USA tuomitsee Gazan rakettisateen

Rinne aloittaa hallitustunnustelut - tänään vuorossa perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja keskusta

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne aloittaa tänään tunnustelut hallituksen muodostamiseksi. Rinne on kutsunut iltapäivän kahdenvälisiin keskusteluihin kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan edustajat.

Jokaiseen tapaamiseen on varattu tunti. Tapaamisia jatketaan huomenna maanantaina, jolloin vuorossa ovat vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja viimeisenä kokoomus.

Rinteen odotetaan kertovan tiistaina, minkä puolueiden kanssa hän alkaa käydä varsinaisia neuvotteluja hallituksen muodostamisesta.

Rinne sanoi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa tavoittelevansa selkeää enemmistöhallitusta, jossa ei synny tilannetta, jossa yksi pieni puolue pääsisi vaa'ankieliasemassa dominoimaan.

Aftonbladet: Poliisi tutkii raiskausepäilyä Tallink Siljan laivalla

Poliisi tutkii ruotsinlaivalla lauantainvastaisena yönä tapahtunutta raiskausepäilyä, kertoo Aftonbladet. Tukholman poliisin tiedottaja on vahvistanut tiedon ruotsalaismedialle.

Poliisin tiedottajan mukaan uhri on ruotsalainen nainen. Epäilty tekijä taas on poistunut laivasta Suomen päässä.

Aftonbladetin tietojen mukaan Suomen poliisi on ottanut kiinni kaksi epäiltyä tapaukseen liittyen. Lehti kertoo, että uhri olisi ruotsalainen 25-vuotias nainen.

Tallink Siljan tiedottaja kertoi Aftonbladetille, että yhtiö on tietoinen tapauksesta.

Kaurabuumi ei näytä laantumisen merkkejä, vientipotentiaali olisi VTT:n mukaan kova

Useita vuosia jatkunut kaurabuumi ei osoita laantumisen merkkejä. S- ja K-ryhmistä kerrotaan, että myymälöissä kauratuotteiden myynti kasvoi viime vuonna selvästi.

S-ryhmästä kerrotaan, että kaurapohjaisten juomien myynti kasvoi viime vuonna yli 50 prosenttia ja kaurapohjaisten jugurttien jopa 70 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lehmänmaidon kulutus on puolestaan laskussa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan myös maatiloilta on myyty aiempaa enemmän kauraa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan kauran kulutus olisi Suomessa mahdollista tuplata ja vienti moninkertaistaa.

USA tuomitsee Gazan rakettisateen - "Seisomme Israelin rinnalla"

Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa Israelia täysin sen jälkeen, kun maa aloitti vastaiskut Gazan kaistalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään iskuja vastaan. Samalla Yhdysvallat tuomitsee Gazan kaistalta tehdyt raketti-iskut.

Viranomaisten mukaan Gazan kaistalta Israeliin on ammuttu lauantain aikana noin 250 rakettia. Israelin asevoimat on vastannut rakettisateeseen omilla iskuillaan. Vastaiskussa on toistaiseksi kuollut neljä palestiinalaista. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korean asetestit kiihtyvät - nyt maa kertoo testanneensa raketinlaukaisimia

Pohjois-Korea on testannut pitkän matkan raketinheittimiä ja taktisia aseita, kertoo maan kansallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan harjoitus tehtiin lauantaina paikallista aikaa ja maan johtaja Kim Jong-un valvoi harjoitusta.

Ilmoitus asetestistä tulee vain päivä sen jälkeen, kun Pohjois-Korean kerrottiin ampuneen useita ammuksia mereen. Etelä-Korean puolustusvoimien mukaan ammusten luonteesta ei ole täyttä varmuutta.

Pohjois-Korea on tiettävästi hillinnyt asekokeitaan viimeisen vuoden ajan, mutta näyttää nyt aktivoituneen. (Lähde: AFP)

Venezuelan oppositiojohtaja Washington Postille: yliarvioimme armeijan tuen

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido myöntää Washington Postille, että oppositio yliarvioi maansa armeijan tuen tämän viikon kapinan aikana. Guaidon mukaan oppositio teki virheitä yrittäessään vallanvaihdosta Venezuelassa ja hylätessään USA:n armeijan mahdollisen tuen.

Yhteenotot Venezuelassa ovat tällä viikolla kiihtyneet. Maan presidentti Nicolas Maduro on kutsunut Guaidon toimia vallankaappausyritykseksi. Guaido on sanonut, että kyseessä on rauhanomainen kapina.

Monet länsimaat Yhdysvaltojen johdolla ovat tukeneet Guaidoa tämän pyrkimyksissä.

Pohjois-Makedonian presidentinvaalien toinen kierros pidetään tänään - ennätyksellinen äänestäjäkato herättää huolta

Pohjois-Makedoniassa Balkanilla käydään tänään presidentinvaalien toinen kierros, jossa vastakkain ovat hallituksen tukema vasemmistoehdokas Stevo Pendarovski ja oikeiston Gordana Siljanovska-Davkova.

Jo vaalien ensimmäisellä kierroksella vain ennätyksellisen alhaiset 42 prosenttia äänestäjistä käytti äänioikeuttaan. Jos äänestysaktiivisuus jää alle 40 prosentin, vaalitulosta ei lasketa päteväksi.

Alhaisen äänestysinnon taustalla on monien äänestäjien pettymys maan poliittiseen järjestelmään.

Muslimien pyhä paastokuukausi ramadan on alkamassa

Muslimit ympäri maailmaa aloittavat tänään ja huomenna pyhän kuukauden ramadanin vieton. Ramadan alkaa eri maissa hieman eri aikaan riippuen siitä, milloin uuden kuun sirppi nähdään ensimmäistä kertaa missäkin.

Yksi ramadan-perinne on paasto, johon osallistuvat eivät syö tai juo auringon ollessa taivaalla.

Ramadan päättyy, kun seuraava uusi kuu havaitaan. Koska islamilaisen kuukalenterin vuosi on 354 päivän mittainen, ramadan siirtyy joka vuosi noin 11 päivää aikaisemmaksi.

Tuukka Raskin Boston kukisti Columbuksen - maalisuma kolmannessa erässä

Tuukka Raskin Boston Bruins on voittanut Columbus Blue Jacketsin lukemin 4–3 NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa. Boston johtaa kierrosta 3–2-voitoin.

Ottelu käynnistyi hitaasti, eikä ensimmäisessä erässä nähty yhtään maalia. Toisessa erässä Boston meni 1–0-johtoon David Krejcin rannelaukauksella. Kaikki ottelun loput kuusi maalia taiteiltiin päätöserässä.

Tuukka Rask venyi maalillaan 33 torjuntaan.

Seuraavan kerran kilpakumppanit kohtaavat maanantaina paikallista aikaa Columbuksen kotikaukalossa.

Liverpool kukisti niukasti Newcastlen, Liverpool-tähti Salah loukkaantui

Liverpool kukisti Newcastlen tiukaksi trilleriksi äityneessä ottelussa Englannin Valioliigassa. Liverpool voitti Newcastlen maalein 3–2.

Liverpoolin voittomaalin iski Divock Origi, kun ottelua oli kulunut 86. minuuttia.

Voitto vei Liverpoolin liigan kärkeen ohi Manchester Cityn. Mestaruus on edelleen mahdollinen sekä Citylle että Liverpoolille.

Huolta voittajajoukkueelle kuitenkin tuo Mohamed Salahin loukkaantuminen kesken ottelun. Päähän iskun saanut Salah kannettiin kentältä pois paareilla, eikä häntä enää nähty ottelussa sen jälkeen.