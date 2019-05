Kuljettajatiedot-palvelusta käynnistynyt tietosuojakohu pakotti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sulkemaan syksyllä pienen osan sähköisistä palveluistaan. Kohun seurauksena suljetut kuusi kyselypalvelua ovat olleet pois käytöstä koko talven ajan, mutta nyt ensimmäisiä näistä ollaan saamassa auki.

– Toukokuun loppuun mennessä olemme avaamassa meidän asiakkaillemme kriittisimmät palvelut, jotka ovat julkiset ajoneuvot ja veronmaksu -palvelu sekä liikennelupakyselypalvelu, kertoo viraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Edellä mainitut kuusi palvelua suljettiin sen jälkeen, kun viime vuoden lopulla tuli ilmi, että heinäkuussa avatun julkiset kuljettajatiedot -palvelun avulla oli mahdollista saada selville myös tietoja, joita ei sen kautta pitäisi saada.

Kohun aloittaneesta palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevat ajokorttitiedot. Ongelmalliseksi osoittautui se, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on ollut mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Kohu johti loppuvuodesta myös siihen, että Liikenne- ja viestintäviraston silloinen pääjohtaja Mia Nykopp ilmoitti joulukuussa eroavansa virastaan. Hän kertoi siirtyvänsä sivuun, jotta tilanne saataisiin rauhoittumaan ja luottamus saataisin palautettua.

Autokauppaa helpotetaan analogisesti

Nykoppin tilalle pääjohtajaksi valittu Karlamaa oli jo ennen valintaansa asetettu johtamaan selvitystä viraston kaikkien sähköisten palveluiden tietosuojasta ja -turvasta.

Selvityksessä on edetty siihen vaiheeseen, että palveluita päästään vihdoin palauttamaan asiakkaiden käyttöön.

Erityisesti autokaupat ovat kärsineet digitaalisten kyselypalveluiden käyttökatkosta. Ensimmäiset kaksi avattavaa palvelua vaikuttavat erityisesti ajoneuvokaupankäyntiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Vilkkonen kertoi joulukuussa STT:lle, että kaikki autokauppaan liittyvät palvelut ovat nykyään käytännössä digitaalisia. Palveluiden ollessa suljettuna on kauppaa helpotettu Kirsi Karlamaan mukaan muin keinoin.

– Olemme pidentäneet merkittävästi puhelinpalveluiden aikaa. Palvelu on joka päivä auki niin, että autokauppaa voidaan tehdä. Huolehdimme siitä, että tiedot saadaan, Karlamaa kertoo.

Puhelinlinjat ovat auki arkena aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Viikonloppuna puhelimeen vastataan aamukymmenen ja iltapäiväkolmen välillä.

Ensimmäisten avattavien palveluiden jälkeen on seuraavana vuorossa kuljettajatiedot-palvelu, josta kaikki sai alkunsa. Tämä palvelu saataneen auki kesäkuussa. Loput palvelut – julkiset vesikulkuneuvot, julkiset ilma-alustiedot sekä merenkulun pätevyydet – pyritään avaamaan vaiheittain tämän jälkeen.

Tietoturvaa parannettu tietosuojavaltuutetun kanssa

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari kertoi joulukuussa STT:lle, että hän suhtautuu epäilevästi viraston perusteluihin, joiden pohjalta kohussa ryvettynyt avoin kuljettajatiedot-palvelu avattiin.

Viraston mukaan avoin verkkopalvelu perustui viime vuoden heinäkuussa voimaan tulleeseen liikennepalvelulakiin.

Sen mukaan jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada tiedot esimerkiksi henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä, etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella.

Korpisaaren mielestä on vaikea ajatella, että kokonaisen henkilörekisterin tallentaminen kaikkien ulottuville olisi kuitenkaan yksittäisluovutusta.

Ensimmäisenä avattavien palveluiden osalta tietoturva-asiat ovat Traficomin Karlamaan mukaan kunnossa.

– Olemme käyneet erittäin hyvää keskustelua tietosuojasta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion kanssa ja sparrattu hänen kanssaan hyvässä yhteistyössä. Tietosuojan vaikutusten arvioinnit ovat oikein hyvällä mallilla.

Tietoturvaihmisenä Karlamaa ei suostu kertomaan, mitä tarkalleen on tehty, ettei avaa ovia potentiaalisille hyökkääjille. Hän kertoo kuitenkin, että järjestelmien tietoturvaa on vakautettu ja järjestelmissä on tehty hallintatoimenpiteitä.

– Meillä on tarkoituksena raportoida liikenne- ja viestintäministeriöön toukokuun lopulla. Eli tavallaan tämä selvitys on kesken.