Kansainvälinen Bold Quest -sotaharjoitus käynnistyy Suomessa

Monikansallisen Bold Quest -sotaharjoituksen soveltava testausvaihe käynnistyy tänään eri puolilla Suomea. Bold Quest on Yhdysvaltain 2000-luvun alussa aloittama harjoitussarja, jota Suomen päätapahtuman osalta johtaa Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen.

Bold Questin noin 2 200 osallistujasta vajaa kolmannes on Suomesta. Ulkomaisia joukkoja tulee 14 maasta, suurimmat osastot muista Pohjoismaista, Yhdysvalloista ja Ranskasta.

Joukkojen päätehtävä on testata Puolustusvoimien ja ulkomaisten vieraiden johtamisjärjestelmien ja ampuvien joukkojen tulenkäytön yhteistoimintaa käytännössä, kertoo Puolustusvoimat. Tämän lisäksi Bold Questin toinen tärkeä tavoite on testata kansainvälisen avun vastaanottokykyä, joka on avun antamisen ohella yksi Puolustusvoimien uusista tehtävistä.

Puolustusvoimien tämän vuoden kansainvälisen harjoitustoiminnan määrärahoista Bold Quest nielaisee lähes puolet, 4,5 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista syntyy Pohjois-Suomeen nopeutetussa tahdissa rakennettavista verkkoyhteyksistä, joka jäävät Puolustusvoimien käyttöön myös harjoituksen jälkeen.

Bold Questin päätapahtumia on järjestetty vuodesta 2003 alkaen ja vain kahdesti aiemmin muualla kuin Yhdysvalloissa. Suomi on osallistunut tapahtumiin vuodesta 2010 alkaen.

Lähde: Puolustusvoimat