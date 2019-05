Perussuomalaiset on noussut eduskuntavaalien jälkeen suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Helsingin Sanomien kannatusmittaus. Perussuomalaisten kannatus on nyt 18,7 prosenttia. Vaalit täpärästi voittanut hallitustunnustelija SDP on gallupin mukaan pudonnut kolmanneksi 16,9 prosentin kannatuksella.