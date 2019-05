Yhdysvallat varoittaa Kiinan ja Venäjän toimista arktisella alueella – "Se, joka rikkoo sääntöjä, heitetään ulos", Pompeo sanoi Rovaniemellä

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kutsuu Kiinaa ja Venäjää uhkaksi arktiselle yhteistyölle.

– Se, että arktinen alue on erämaata, ei tarkoita sitä, että siitä pitäisi tulla laitonta aluetta, Pompeo sanoi puheessaan Rovaniemellä ennen huomenna alkavaa Arktisen neuvoston ulkoministerikokousta.

Kiinalla on tarkkailijan asema Arktisessa neuvostossa. Pompeon mukaan Kiina väittää olevansa puoliarktinen maa, termi, jolla Kiina puolustaa toimintaansa arktisella alueella.

– On vain arktisia maita ja ei-arktisia maita. Mitään puoliarktinen maa -kategoriaa ei ole olemassa, Pompeo sanoi.

Pompeo varoittaa toimista, joilla Kiina yrittää vahvistaa strategista asemaansa arktisella alueella. Kiina ja Venäjä yhdistävät kauppareittejään, jotta Kiina saisi suoran yhteyden arktiselle alueelle. Pompeo sanoo Kiinan itse rahoittavan strategisia hankkeita arktisella alueella.

– Yhdysvaltain mielipide on, että kaikilla mailla on oikeus osallistua rauhanomaisesti toimintaan tällä alueella. Uskomme markkinatalouteen, mutta sellaiseen, jossa kaikilla on samat säännöt. Jos joku rikkoo sääntöjä, se heitetään ulos, Pompeo sanoo.

Pompeo varoitti myös Venäjää ja sanoi muun muassa, että maa on huolissaan Venäjän aluevaatimuksista Pohjoisella jäämerellä sekä maan kasvavasta sotilaallisesta läsnäolosta alueella.

Yhdysvaltain ulkoministerin mukaan arktisesta alueesta on tullut näyttämö globaalille voimankäytölle ja kilpailulle.

Soini ei yllättynyt Pompeon turvallisuusuhkia maalailleesta puheesta

Pompeon turvallisuuspolitiikkaan keskittynyt puhe ei yllättänyt ulkoministeri Timo Soinia (sin.). Hän arvioi Pompeon halunneen paaluttaa Yhdysvaltain kannan alleviivaamalla Kiinan ja Venäjän muodostamaa uhkaa arktisella alueella. Arktisen neuvoston puitteissa tehtävä yhteistyö on sitten toinen, laajempi kysymys, Soini jatkoi.

Hänen mukaansa Pompeon ennen huomista ministerikokousta pitämä puhe osoittaa, ettei arktinen alue ole enää irrallaan muusta maailmasta ja jännitteistä Yhdysvaltain, Kiinan sekä Venäjän välillä.

USA:n ja Venäjän ulkoministerit tapaavat

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit Mike Pompeo ja Sergei Lavrov ovat juuri käymässä kahdenvälisiä keskusteluja Rovaniemellä. Tapaaminen järjestyi huomenna pidettävän Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen alla.

Etukäteen ministereiden arveltiin puhuvan Venezuelasta, jossa Venäjä tukee presidentti Nicolas Maduron hallintoa ja Yhdysvallat häntä vastustavaa oppositiota.

Viime viikolla Pompeo ja Lavrov keskustelivat tilanteesta puhelimessa tiukkaan sävyyn. Pompeon mielestä Venäjä horjuttaa Venezuelaa, ja hän vaati maata lopettamaan tukensa Madurolle.

Lavrov puolestaan tuomitsi puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain "haitallisen vaikutusvallan", kun se tukee Venezuelan oppositiojohtajaa Juan Guaidoa.