Yön uutiskooste: Suomi osallistuu jälleen Naton päätöksentekoharjoitukseen, Venäjä-raportin jälkipuinti yltyy Washingtonissa

Oulun grooming-tapauksessa nostettu yksi syyte lisää - ensimmäinen tuomio tänään

Oulussa alaikäiseen tyttöön kohdistuneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa on nostettu syyte kolmannelle nuorelle miehelle. Syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli vireille Oulun käräjäoikeudessa maanantaina ja juttua on tarkoitus käsitellä vajaan kahden viikon päästä.

Kaikkiaan kahdeksaa miestä epäillään alle 15-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista. Kokonaisuudessa on nostettu syytteet aiemmin jo kahta miestä vastaan. Oulun käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa ensimmäisistä syytteistä. Niissä syyttäjäkaksikko vaatii 21-vuotiaalle miehelle rangaistusta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Mies kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Hallitusneuvottelujen moottoria käynnistellään Säätytalolla

Hallitusneuvottelujen varsinaiset keskustelut alkavat tänään Säätytalolla. SDP:n Antti Rinteen mukaan pöydällä ovat alussa suuret linjaukset.

Neuvotteluja käydään kahdeksassa isossa pöydässä, jotka on nimetty samoin otsikoin kuin Rinteen hallitustunnustelijan kysymykset. Ensi viikolla niiden rinnalla työnsä aloittavat pienemmät neuvotteluryhmät.

Hallitusneuvotteluissa ovat SDP:n lisäksi mukana keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

EU yrittää välttää draaman huippunimityksissä - nimitysruletti pyörähtää käyntiin Romanian huippukokouksessa

EU-vaalien jälkeinen kisa huippuviroista saa lähtölaukauksensa tänään Romanian Transilvaniassa, kun EU-johtajat kokoontuvat epäviralliseen huippukokoukseen Sibiun kaupunkiin.

Romania on EU:n vaihtuva puheenjohtajamaa, joka on kutsunut EU-väen epäviralliseen huippukokoukseen tähän vuorten ympäröimään keskiaikaiseen kaupunkiin.

Asialistalla on yksi aihe: EU:n tulevaisuus. Keskustelu pulppuaa todennäköisesti myös nimityksiin, jotka yritetään hoitaa tällä kertaa ilman ylimääräistä draamaa. Päätöksiä ei tänään vielä tehdä.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Suomessa ja muualla EU:ssa vietetään tänään Eurooppa-päivää

Suomessa ja muualla Euroopan unionissa vietetään tänään Eurooppa-päivää.

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään niin sanotun Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan maiden väliset sodat mahdottomiksi.

Suomessa Eurooppa-päivää juhlitaan muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Seinäjoella. Helsingin Narinkkatorilla järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla muun muassa musiikkiesityksiä ja Ylen suuri EU-vaalipaneeli.

Suomi osallistuu jälleen Naton päätöksentekoharjoitukseen

Suomi osallistuu tänään alkavaan Naton CMX 19 -päätöksentekoharjoitukseen. Vuosittain järjestettävässä harjoituksessa ei liikutella joukkoja, vaan siihen osallistuu henkilökuntaa sotilasesikunnista sekä siviileitä mukana olevien maiden Nato-edustustoista ja pääkaupungeista.

Suomesta harjoitukseen osallistuvat muun muassa ulkoministeriö, puolustusministeriö ja Pääesikunta. Naton ulkopuolelta harjoitukseen osallistuvat myös Ruotsi ja Euroopan unioni.

Suomi on osallistunut CMX-harjoituksiin vuodesta 1998 lähtien.

Venäjä-raportin jälkipuinti yltyy Washingtonissa - edustajainhuoneen valiokunta haluaa nostaa syytteen oikeusministeriä vastaan

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen oikeusvaliokunta haluaa asettaa oikeusministeri William Barrin syytteeseen oikeuden halventamisesta. Syynä on se, että Barr on kieltäytynyt luovuttamasta erikoissyyttäjä Robert Muellerin koko Venäjä-raporttia kongressille. Yhdysvaltalaisviestimien mukaan valiokunta äänesti asiasta äänin 24–16.

Asia siirtyy seuraavaksi koko edustajainhuoneen harkintaan. Asian käsittely voi jäädä enemmän poliittiseksi vastalauseeksi, sillä oikeusministeriöllä on korkea kynnys nostaa rikossyyte omaa oikeusministeriään vastaan.

Barr on ollut demokraattien ryöpytyksen kohteena siitä lähtien kun hän toimitti tiivistelmän Muellerin Venäjä-tutkinnan tuloksista kongressille. Oikeusministeriä on syytetty siitä, että hän on antanut puutteellisen kuvan tutkinnan tuloksista.

Pidätysten määrä Yhdysvaltojen Meksikon-vastaisella rajalla jatkaa kasvuaan

Yhdysvaltojen rajaviranomaiset pidättivät huhtikuussa lähes 110 000 Meksikon puolelta maahan saapunutta siirtolaista. Määrä kasvoi hieman maaliskuusta, jolloin pidätyksiä tehtiin eniten sitten vuoden 2007, uutisoi Washington Post.

Lehden mukaan luvattomien rajanylitysten määrä on yli tuplaantunut viimeisen vuoden aikana.

Rajaviranomaiset ohjaavat ilman papereita Yhdysvaltoihin saapuvat siirtolaiset pidätyskeskuksiin, joiden majoitustilat ovat käyneet ahtaaksi tulijamäärien kasvaessa. Rajavalvontaa johtavan Carla Provostin mukaan tilanne on kärjistynyt niin pahaksi, että lisäresurssit eivät auta ellei tulijamääriä saada laskuun.

Venezuelan tiedusteluagentit pidättivät oppositiojohtaja Guaidon tärkeän liittolaisen

Venezuelan tiedusteluagentit ovat pidättäneet yhden oppositiojohtaja Juan Guaidon tärkeimmistä liittolaisista. Guaido kertoo Twitterissä, että agentit pidättivät parlamentin varapuheenjohtajan Edgar Zambranon.

Zambrano pidätettiin keskiviikkona, sillä hän oli tukemassa Guaidon johtamaa epäonnistunutta kansannousua viime viikolla.

Guaido kirjoittaa Twitterissä, että Venezuelan hallinto yrittää tuhota kaikkia venezuelalaisia edustavan vallan, mutta hallinto ei tule onnistumaan siinä.

Jo aiemmin useat ihmiset ovat saaneet syytteitä viime viikon kapinan tukemisesta. (Lähde: AFP)

Kiina uhkaa Yhdysvaltoja vastatoimilla, jos Trump ei peräänny tullikorotuksista - neuvottelut jatkuvat tänään

Kiina uhkaa Yhdysvaltoja vastatoimilla, jos presidentti Donald Trump ei peräänny kiinalaistuotteiden tullikorotuksista. Kiinan kauppaministeriön mukaan tullikiistan kärjistyminen ei ole kummankaan maan kansalaisten etu. Ministeriö ei täsmentänyt, millaisista vastatoimista olisi kyse.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvottelut jatkuvat tänään Washingtonissa. Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa lupausten pettämisestä ja valmistautunut korottamaan kiinalaistuotteiden tulleja 10 prosentista 25 prosenttiin perjantaista alkaen. Tullien alaisen tuonnin arvo on 200 miljardia dollaria.

Kiina on pyrkinyt vastaamaan tulleihin samalla mitalla, mutta koska maan Yhdysvaltain-vienti on huomattavasti suuremaa kuin tuonti, Kiina joutuu miettimään tulleille myös muita vastatoimia. (Lähde: AFP)