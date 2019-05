Uutissuomalainen: Uusi lapsiasiavaltuutettu toisi Isis-taistelijoiden lapset Suomeen

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vaatii Suomea järjestämään suomalaisten vierastaistelijoiden lapset turvaan kotimaahan. Pekkarinen sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että näin tulisi toimia tarvittaessa vaikka väkisin.

Pekkarisen mukaan suomalaisten vierastaistelijoiden lapsilla on samat oikeudet erityiseen suojeluun kuin kaikilla muillakin suomalaislapsilla.

– Tulisi selvittää, suostuvatko vanhemmat lastensa siirtoon, ja jos eivät, on harkittava tahdonvastaisia toimenpiteitä.

Pekkarinen perustelee kantaansa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan lapselle välttämättömän suojelun riippumatta lapsen ja tämän huoltajien taustoista.

Suojelupoliisi on arvioinut, että Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 30 on lapsia. Osa on ehtinyt täysi-ikäiseksi. Alueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.