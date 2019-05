Sairastuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 60. Osa heistä on henkilökuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Helsingin Kalasataman päiväkodin ja koulun vatsatautiepidemian syynä on norovirus, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa. Sairastuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 60. Osa heistä on henkilökuntaa.