Yön uutiskooste: EU-vaalien ehdokkaat patistavat ihmisiä äänestämään, Leijonat hakee MM-jääkiekossa hyvitystä Tanskasta

Porin Keskuskartano-nimisen talon palo on saatu pääosin sammutettua, kertoo päivystävä palomestari. Palon sammuttamisessa on siirrytty jälkivartiointivaiheeseen, ja ullakolta etsittiin puoli viiden aikaan aamulla enää yksittäisiä palopesäkkeitä.

Rakennuksen ullakko syttyi palamaan iltapäivällä puoli kuuden aikoihin. Rakennuksen kattoa ja ullakkoa poltettiin hallitusti, ja niihin tuli mittavat vahingot. Lisäksi ylimpiin asuinhuoneistoihin valui hieman vettä, mutta määrät olivat pieniä.

Palo- tai savuvahinkoja huoneistoihin ei tullut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitos evakuoi kaikkien 162 asunnon asukkaat, ja viisi savua hengittänyttä ihmistä vietiin sairaalaan.

Ranskalaisisä tuomittiin elinkautiseen kolmevuotiaan lapsensa murhasta leikkipuistossa Porvoossa - hovi antaa ratkaisunsa tänään

Helsingin hovioikeus päättää tänään, tuleeko kolmevuotiaan tyttärensä puukottanut ranskalaisisä tuomita murhasta vai ei. Nyt 39-vuotias mies löi tytärtään kolme kertaa puukolla porvoolaisessa leikkipuistossa marraskuussa toissa vuonna.

Mielentilatutkimuksen mukaan täydessä ymmärryksessä toiminut isä tuomittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa murhasta elinkautiseen viime kesänä.

Hän valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Miehen puolustuksen mukaan teko ei ollut erityisen raaka tai julma eikä mies suunnitellut tyttärensä tappamista etukäteen. Puolustus myös vetoaa miehen psyykkiseen tilaan ja olosuhteisiin, kuten avioeroon ja sitä seuranneeseen asunnottomuuteen.

Ratkaisu on määrä antaa aamupäivällä.

HS: Liikenteeseen tulossa jättipanostus - seuraava hallitus laittamassa alulle kolme nopeaa junarataa Helsingistä

Suomen seuraava hallitus on käynnistämässä nopeiden junaratojen suunnittelua Helsingistä Turkuun, Tampereelle sekä itäiseen Suomeen mahdollisesti Porvoon ja Kouvolan kautta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Neuvottelut ovat lehden tietojen mukaan kuitenkin vielä kesken.

Hallitusohjelmaa neuvottelevat puolueet aikovat lisäksi rakentaa ja korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla. Hankkeet rahoitettaisiin ottamalla lisää lainaa.

Nopeat ratahankkeet valmistuisivat vasta yli kymmenen vuoden kuluttua ja maksaisivat enemmän kuin hävittäjien uusiminen. Kustannukset saattaisivat kuitenkin jakautua valtion ja muiden tahojen kuten kuntien ja EU:n kesken.

EU-vaalien eturivin ehdokkaat patistavat ihmisiä äänestämään

Euroopan parlamentin suurimpien puolueryhmien kärkiehdokkaat vetoavat kansalaisiin, jotta he äänestäisivät EU-vaaleissa. Ennakkoäänestys on parasta aikaa käynnissä, ja varsinainen vaalipäivä Suomessa on ensi viikon sunnuntai.

Eurooppalaisten puolueryhmittymien kärkiehdokkaat ottivat keskiviikkona toisistaan mittaa vaalitentissä, joka televisioitiin ympäri Eurooppaa. Lavalla ei nähty suurta vastakkainasettelua, koska voimakkaan oikeistopopulistiset ryhmät olivat poissa.

Euroopan neuvoston 70-vuotistaivalta juhlistetaan Helsingissä

Euroopan neuvoston 70-vuotista taivalta juhlistetaan tänä iltana Finlandia-talolla Helsingissä. Juhlaillallisella puhuvat muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjörn Jagland.

Ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota puolustavaan järjestöön kuuluu tällä hetkellä 47 valtiota. Huomenna Helsingissä pidetään Euroopan neuvoston ulkoministerikokous, jonka jälkeen Suomi luovuttaa Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajuuden Ranskalle.

Alabaman kuvernööri allekirjoitti Yhdysvaltain tiukimman aborttilain

Alabaman kuvernööri Kay Ivey on hyväksynyt Yhdysvaltain tiukimman aborttilain. Uuden aborttilain odotetaan tulevan voimaan kuuden kuukauden kuluessa. Uuden lain myötä abortti on kiellettyä myös raiskaus- ja insestitapauksissa. Abortin tehneitä lääkäreitä voi uhata lisäksi jopa 99 vuoden vankeus.

Abortti voidaan tehdä vain, jos äidin henki on vaarassa tai sikiö on hengenvaarallisesti vaurioitunut. (Lähde. AFP)

Yhdysvallat kieltää yrityksiä käyttämästä telelaitteita, jotka voidaan katsoa turvallisuusuhaksi

Yhdysvalloissa yrityksiä voidaan vastaisuudessa kieltää käyttämästä telelaitteita, jos maan hallinnon mielestä tahot laitteiden takana ovat turvallisuusuhka. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt asiaa koskevan määräyksen. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Päätös saattaa pahentaa jännitteitä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Trump on aiemmin sanonut, että kiinalainen Huawei saattaa olla Yhdysvalloille turvallisuusuhka, sillä Huawein laitteiden pelätään vuotavan tietoja Kiinalle.

Valkoinen talo ei ole kuitenkaan myöntänyt, että tuoreen päätöksen syy olisi Kiina tai Huawei.

WP: Jamal Khashoggin kumppani pettyi Yhdysvaltoihin - "Trumpin hallinto epäonnistui yhdysvaltalaisten arvojen ylläpitämisessä"

Sauditoimittaja Jamal Khashogggin kumppani kritisoi Yhdysvaltain reaktiota Khashoggin murhaan. Hatice Cengiz sanoo Washington Postin haastattelussa, että presidentti Donald Trumpin hallinto on epäonnistunut yhdysvaltalaisten arvojen ylläpitämisessä, sillä Saudi-Arabian hallinto ei ole saanut kunnon seuraamuksia rikoksesta.

Cengizin mukaan Khashoggi olisi ollut todella pettynyt Yhdysvaltojen reaktioon.

Khashoggi kirjoitti kriittisesti Saudi-Arabiasta ja maan kruununprinssistä Muhammad bin Salmanista. Hänet murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa. Khashoggi vieraili konsulaatissa, sillä hän tarvitsi papereita hänen ja Cengizin tulevaa avioliittoa varten.

Leijonat hakee MM-jääkiekossa hyvitystä Tanskasta

Suomi pelaa tänään jääkiekon Slovakian MM-turnauksessa neljännen ottelunsa. A-alkulohkossa kolmantena oleva Leijonat kohtaa Kosicessa Tanskan.

Tanska on voittanut kolmesta ottelustaan kaksi, toisen varsinaisella peliajalla ja toisen voittomaalikilpailussa. Suomella on kaksi varsinaisen peliajan voittoa ja jatkoaikatappio Yhdysvaltoja vastaan.

Viime vuoden MM-kotiturnauksessaan Tanska kukisti joukkueiden neljännessä ottelussa Suomen maalein 3–2.

Ottelu Kosicessa alkaa Suomen aikaa kello 21.15.

Euroviisujen viimeiset finaalipaikat jaetaan tänään

Euroviisujen toinen semifinaali mitellään tänään Israelissa Tel Avivissa. Yhteensä 18 maata tavoittelee paikkaa viisufinaalissa. Kymmenen kansainvälisiltä asiantuntijaraadeilta ja yleisöltä eniten pisteitä saanutta viisuedustajaa jatkaa lauantaina käytävään finaaliin.

Ensimmäiset kymmenen finaalipaikkaa jaettiin jo tiistain ensimmäisessä semifinaalissa. Suomen euroviisuedustaja Darude karsiutui tuolloin finaalista.