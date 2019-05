Yön uutiskooste: Näyttelijä Aku Hirviniemelle luetaan syyte seksuaalisesta ahdistelusta, Suomi hakee voittoa Britanniasta MM-turnauksessa

Eilen illalla 47 jäsenvaltion edustajat juhlivat Finlandia-talolla ihmisoikeuksia ja demokratiaan puolustavan neuvoston 70-vuotistaivalta. Juhlaa varjostaa kiista Venäjän maksamattomista jäsenmaksuista ja äänioikeudesta Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa.

Näyttelijä Aku Hirviniemelle luetaan tänään syyte seksuaalisesta ahdistelusta

Näyttelijä Aku Hirviniemelle luetaan tänään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syyte seksuaalisesta ahdistelusta. Hirviniemi (kuvassa) kirjoitti talvella Facebook-päivityksessään, että syyte koskee tapahtumia hänen kotonaan olleissa juhlissa.

Hirviniemi kertoi päivityksessään kiistävänsä syytteen. Hänen asianajajansa ei oikeudenkäynnin alla halunnut kommentoida syytettä.

Käräjäoikeudesta kerrotaan, että Hirviniemi on velvoitettu saapumaan paikalle oikeudenkäyntiin. Yhdeksältä alkavan istunnon aluksi päätetään siitä, kuinka iso osa käsittelystä on julkista.

Saimaan kanava avautuu liikenteelle

Saimaan kanava avautuu tänään liikenteelle.

Väylävirasto kertoi eilen, että kanavan alaporttien uusiminen on valmistunut ja kanava tulee taas käyttöön.

Kanavan kaikki kahdeksan alaporttia uusittiin vuosina 2017–2019. Uusimisprojekti toteutui alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Hankkeen valmistumista edelsivät keväällä tehdyt koekäyttötestaukset.

Saimaan kanava on avoinna veneilylle koko veneilysesongin ajan.

New York Timesin lähteet: Trump on ilmoittanut puolustusministerille, ettei halua sotaa Iranin kanssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei halua aseellista yhteenottoa Iranin kanssa. New York Timesin lähdetietojen mukaan Trump on sanonut maan virkaatekevälle puolustusministeri Patrick Shanahanille, ettei hän halua sotaa Iranin kanssa.

Trump otti asiaan kantaa tapaamisessa, jossa hänelle annettiin selonteko Iranin tilanteesta ja kasvavista jännitteistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä.

Yhdysvallat ilmoitti aiemmin vetävänsä diplomaattejaan Irakista naapurimaa Iranin muodostaman uhan takia. Yhdysvaltojen mukaan Iran suunnittelee hyökkäyksiä alueelle.

New York Times uutisoi, että Yhdysvaltain uhka-arviot Iranista perustuvat ilmeisesti Persianlahdelta otettuihin kuviin, joissa pieniin veneisiin on sijoitettu ohjuksia. Kuvat ovat puolisotilaallisen iranilaisryhmän julkaisemia.

Britannian pääministeri May väistymässä kesäkuun brexit-äänestyksen jälkeen

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut asettaa aikataulun hänen seuraajansa valitsemiseksi kesäkuun alussa pidettävän brexit-äänestyksen jälkeen, kertovat brittiviestimet.

Guardianin haastattelemien konservatiiviedustajien mukaan May on hyväksynyt, että hänen on erottava, ellei hänen neuvottelemansa erosopimus mene läpi parlamentin äänestyksessä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

May on aiemmin luvannut astua syrjään, jos parlamentti ensin hyväksyy hänen erosopimuksensa. Parlamentti on tyrmännyt sopimuksen jo kolmesti.

Mayn syrjäyttämisestä on huhuttu Britanniassa jo pidemmän aikaa brexit-neuvottelujen pitkittymisen takia. Eilen entinen ulkoministeri Boris Johnson vahvisti pyrkivänsä pääministeriksi, kun paikka avautuu.

Venezuelan Guaido lähetti edustajia Norjaan, jossa yritetään neuvotella maan kriisistä

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido kertoo lähettäneensä edustajia Norjaan, jossa yritetään sovitella Venezuelan kriisiä. Hän kuitenkin kiisti, että neuvottelut presidentti Nicolas Maduron hallinnon kanssa olisivat käynnissä.

Guaidon mukaan Norja on yrittänyt saada molemmat osapuolet yhteen, mutta neuvotteluita ei ole käyty.

Kyseessä on ensimmäinen virallinen vahvistus sille, että neuvotteluja on yritetty käynnistää valtataistelun alkamisen jälkeen.

Guaido julistautui Venezuelan virkaatekeväksi presidentiksi tammikuussa ja on sen jälkeen käynyt kovaa valtataistelua maan presidentti Maduron kanssa. (Lähde: AFP)

Euroviisujen finalistit selvillä - koko laulukilpailun voittajasuosikit odotetusti jatkoon

Euroviisujen viimeiset finaalipaikat on jaettu. Toisesta semifinaalista menivät jatkoon Pohjois-Makedonia, Hollanti, Albania, Ruotsi, Venäjä, Azerbaidzan, Tanska, Norja, Sveitsi ja Malta.

Laulukilpailun voittaja selviää lauantaina finaalissa.

Nyt jatkoon edennyt Hollanti on keikkunut vedonlyöntitoimistojen voittajasuosikkina jo pitkään, mutta myös Ruotsin ja Venäjän uskotaan olevan mukana kärkikahinoissa.

Ensimmäiset kymmenen finaalipaikkaa jaettiin tiistain semifinaalissa, jossa kisannut Suomen euroviisuedustaja Darude karsiutui finaalista.

Louvren pyramidin suunnitellut arkkitehti I.M. Pei on kuollut

Yhdysvaltalainen arkkitehti I.M. Pei on kuollut, kertoo New York Times. Asian kertoi torstaina lehdelle Pein poika. Pei oli kuollessaan 102-vuotias. Kiinassa syntynyt arkkitehti on suunnitellut muun muassa Pariisin Louvren pyramidin, 72-kerroksisen Bank of China -tornin Hongkongissa ja Ateenan Modernin taiteen museon.

Hän on lisäksi suunnitellut Washington kansallisgallerian itärakennuksen.

Vuonna 1971 syntynyt Pei tuli Yhdysvaltoihin 17-vuotiaana opiskelemaan arkkitehtuuria. Hän valmistui maisteriksi Harvardin yliopistosta vuonna 1946. Alemman korkeakoulututkinnon hän suoritti Massachusettsin teknillisessä yliopistossa.

Hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1954.

Suomi hakee MM-historiansa ensimmäistä voittoa Britanniasta

Suomi kohtaa tänään jääkiekon Slovakian MM-turnauksessa Britannian. A-lohkon ottelu pelataan Kosicessa.

Neljän pelatun ottelun jälkeen Suomi on alkulohkossa toisena. Eilisillan ottelussa Leijonat kellisti Tanskan maalein 3–1. Suomen maalintekijät olivat Kaapo Kakko, Sakari Manninen ja Harri Pesonen.

MM-kisojen A-sarjassa 25 vuoden tauon jälkeen pelaava Britannia on hävinnyt kaikki neljä otteluaan yhteismaalein 4–26.

Suomi ja Britannia ovat kohdanneet MM-kisoissa kahdesti. Britannia voitti molemmat ottelut, 1951 Pariisissa maalein 6–3 ja Yhdysvaltain Colorado Springsissä 7–5.

Ottelu Kosicessa alkaa Suomen aikaa kello 21.15.