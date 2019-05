Robotti auttaa pitkäaikaissairaita lapsia osallistumaan opetukseen

Suomessa on otettu käyttöön robotteja, joiden avulla pitkäaikaissairaat lapset voivat osallistua oman luokkansa opetukseen. Opetusympäristöön sijoitettu robotti välittää videokuvaa kotona tai sairaalassa olevan oppilaan tablettitietokoneelle.

Oppilas voi viitata ja puhua robotin kautta ohjaamalla sitä tabletilla. Hän voi myös kääntää robotin päätä, jossa on kamera, ja jopa viestiä tunnetiloistaan muille robotin ilmeiden avulla.

AV1-etäopetusrobotti on viimeksi hankittu Tampereelle, jossa sitä on kokeiltu sairaalakoulussa. Robotteja on käytössä noin kymmenessä kunnassa.

Almaksi Tampereella ristitty robotti palvelee silminä ja korvina oppilaalle, joka ei pysty käymään koulua sairautensa takia. Noin 30 senttiä korkean laitteen voi asettaa luokassa vaikka lapsen oman pulpetin päälle, josta se välittää hänelle videokuvaa opetustilanteesta suoratoistona.

Sairaalaopetuksen vastuuopettaja Riitta Launis Koivikkopuiston koulusta tähdentää, että robotin tarkoitus ei ole ainoastaan pitää lasta kärryillä opetussisällöistä.

– Robotin avulla hän voi myös olla vuorovaikutuksessa omien luokkakavereiden ja opettajan kanssa.

Oppilas ei vain kuuntele luokan tapahtumia vaan voi osallistua niihin puhumalla avatar-hahmonsa kautta. Lapsi voi olla vaikka mukana tekemässä ryhmätöitä robotin avulla.

Alma kiertää oppilaiden luona

– Haluamme nyt kerätä kokemuksia siitä, miten robotti sopii etäopetukseen ja millaisia opetusmenetelmiä kannattaa käyttää, jotta myös robotin kautta osallistuvan lapsen mielenkiinto pysyy yllä, kertoo apulaisrehtori Marika Korpinurmi. Hän on mukana Tampereen digitalisaatiota edistävässä Smart Tampere -ohjelmassa, joka kustansi noin 5 000 euron arvoisen robotin kaupunkiin.

Alma ei jää Koivikkopuiston kouluun vaan lähtee kiertämään Tampereella ja ympäristökunnissa oppilaiden tarpeen mukaan. Ensimmäinen lapsi saa piakkoin robotin avukseen.

– Robottia on ajateltu käyttöön Tampereen yliopistosairaalassa hoidettavina olleille lapsille. Mikään ei kuitenkaan estä kuntia ostamasta robotteja myös omiksi, Korpinurmi huomauttaa.

AV1-robotteja on Tampereen lisäksi käytössä muun muassa Turun yliopistollisen sairaalan vastuualueen kunnissa ja Ahvenanmaalla.