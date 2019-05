Yön uutiskooste: Perussuomalaisten Huhtasaari neuvottelee oikeistopopulistien liittoumasta Italiassa, tänään vietetään kansainvälistä museopäivää

Aurinko paistaa viikonloppuna, helleraja rikkoutunee etenkin länsiosassa

Viikonloppuna lähes koko maassa voi nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä, osin helteisestä säästä. Viileintä on päälaella, jossa lämpötilat voivat jäädä kymmenen asteen huonommalle puolelle.

Lauantaina lämpötilat ovat Oulun eteläpuolella yleisesti 20–24 astetta, länsiosassa maata voi myös helleraja rikkoutua.

Sunnuntaina lämpötilat ovat monin paikoin jopa lauantaita korkeampia. Hellelukemia voidaankin mitata laajalti maan länsiosassa.

Metsäpalovaroitus on viikonloppuna voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Robotti auttaa pitkäaikaissairaita lapsia osallistumaan opetukseen

Suomessa on otettu käyttöön robotteja, joiden avulla pitkäaikaissairaat lapset voivat osallistua oman luokkansa opetukseen. Luokassa oleva robotti välittää videokuvaa kotona tai sairaalassa olevan oppilaan tablettitietokoneelle.

Oppilas voi puhua robotin kautta ohjaamalla sitä tabletilla. Hän voi myös kääntää robotin kameraa ja viestiä tunteistaan robotin ilmeillä.

AV1-etäopetusrobotti on viimeksi hankittu Tampereelle, jossa sitä on kokeiltu sairaalakoulussa. Robotteja on käytössä noin kymmenessä kunnassa.

Piispa Laajasalo keskustelee sananvapaudesta Halla-ahon ja koomikko Nordmanin kanssa

Kirkkopäivillä voi tänään seurata, miten Helsingin piispa Teemu Laajasalo, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja koomikko Joonas Nordman keskustelevat sananvapaudesta.

Ohjelmanumero Mistä saa puhua, mille saa nauraa? on aiheuttanut keskustelua puolesta ja vastaan. Kirkkopäiviä on kritisoitu siitä, ettei se ota tiukkaa kantaa rasismia ja populismia vastaan.

Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston professori Ilkka Huhta ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja, dosentti Mikko Malkavaara peruivat osallistumisensa Kirkkopäiville piispa Laajasalon vierasvalinnan takia.

Kirkkopäivät on kolmipäiväinen suurtapahtuma. Tänä vuonna se järjestetään Jyväskylässä.

Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää

Tällä viikolla vietettävä Museoviikko huipentuu tänään kansainväliseen museopäivään. Museoviikkoa ja museopäivää juhlistetaan useilla kymmenillä paikkakunnilla eri puolella Suomea. Kaikkiaan tapahtumaa vietetään lähes sadassa museossa.

Monissa museoissa vietetään tänään museoiden yötä, jolloin museo on avoinna puoleenyöhön saakka ja siellä vieraileminen on maksutonta.

Teemaviikon aikana museoissa ympäri maata on järjestetty myös monenlaisia näyttelyitä, opastuksia, luentotilaisuuksia ja työpajoja.

Museoviikko päättyy sunnuntaina. Sitä koordinoivat Suomen museoliitto ja Museokortti.

Helsinki City Run sekoittaa tänään liikennettä ympäri kaupunkia

Helsinki City Run -juoksutapahtuma vaikuttaa kaupungin liikenteeseen tänään kello 11:n ja 21:n välillä. Päivän aikana kaupungissa juostaan muun muassa puolimaraton ja maraton kaikkiaan noin 13 000 juoksijan voimin.

Samoja reittejä pitkin juostaan myös viiden kilometrin matka, viestimaraton ja lasten maraton. Reitit kulkevat laajasti kaupungin reunoja pitkin Töölöstä Munkkiniemen kautta Lauttasaareen, Jätkäsaareen ja Hernesaareen.

Maraton, puolimaraton ja maratonviesti lähtevät Mäntymäentieltä Paavo Nurmen patsaalta. Viiden kilometrin juoksijat lähtevät Ruoholahden torilta ja lasten minimaraton Eläintarhan kentältä.

Reittien varrelta useita risteyksiä ja katuosuuksia on suljettu juoksujen ajan. Poliisi ohjaa liikennettä.

Perussuomalaisten Huhtasaari neuvottelee oikeistopopulistien liittoumasta Italiassa

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari tapaa tänään Euroopan laitaoikeistopuolueita Italiassa Milanossa. Tapaamista isännöi Lega-puolueen Matteo Salvini, ja paikalla on Huhtasaaren mukaan kollegoita Itävallasta, Tanskasta, Saksasta ja Virosta.

Tapaaminen koskee uuden oikeistopopulistisen ryhmän perustamista EU-parlamenttiin. Perussuomalaiset kuuluu nykyisin EU-parlamentissa ECR-ryhmään, mutta puolue on nimennyt tavoitteekseen, että se istuisi samassa ryhmässä muun muassa Saksan AfD:n ja Legan kanssa vaalien jälkeen.

Itävallan hallituspuolueen FPÖ:n johtaja joutui Venäjään liittyvän lahjuskohun keskelle

Itävallassa oikeistopopulistisen hallituspuolueen FPÖ:n johtaja on joutunut myrskyn silmään tiedotusvälineiden kerrottua hänen halukkuudestaan ottaa vastaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta.

Saksalaislehdet Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung julkistivat perjantaina niille vuodettua, salaa kuvattua videomateriaalia tapaamisesta, joka järjestettiin vuonna 2017 ennen Itävallan parlamenttivaaleja. Lavastetussa tapaamisessa venäläisnainen kertoo haluavansa sijoittaa Itävaltaan ja saada maan tabloidlehden Kronen Zeitungin haltuunsa.

FPÖ:n johtaja Heinz-Christian Strache ehdottaa videolla, että uudet omistajat voisivat vaihtaa henkilökuntaa ja käyttää lehteä auttaakseen hänen puolueensa vaalikampanjointia. Vastineeksi Strache esittää, että hallitukseen noustuaan hän voisi tehdä venäläisnaisen kanssa tätä hyödyttäviä julkisia sopimuksia.

Saksalaislehtien mukaan heillä ei ole vahvistettua tietoa siitä, kuka järjesti tapaamisen, joka pidettiin luksushuvilalla Ibizalla.

Australia äänestää tiukoissa parlamenttivaaleissa, joissa ilmastonmuutoksesta tuli kuuma peruna

Australiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa ilmastonmuutos on noussut kampanjoinnin polttavaksi puheenaiheeksi. Perinteisesti Australian vaalikeskustelua on hallinnut talous ja etenkin verotusta koskevat linjaukset, mutta poikkeuksellisen kuuman ja kuivan vuoden jälkeen myös ilmastopolitiikasta on tullut keskeinen vaaliteema.

Kyselyjen perusteella vaaleista on tulossa tiukat, sillä oppositiossa olevan työväenpuolueen etumatka on kaventunut vaalipäivän lähestyessä. Viimeisissä kyselyissä työväenpuolue saa 51 prosentin kannatuksen, kun hallituksessa istuvia konservatiiveja kannattaa 49 prosenttia vastaajista.

Ensimmäisten ovensuukyselyjen tuloksia odotetaan iltapäivällä Suomen aikaa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa Missourin osavaltio hyväksyi rajoituksen aborttioikeuteen

Yhdysvalloissa jälleen yksi osavaltio on hyväksynyt rajoituksen aborttioikeuteen. Missourin osavaltiossa parlamentin edustajainhuone on hyväksynyt lakiesityksen, joka kieltäisi raskaudenkeskeytyksen heti kun sikiön sydämenlyönnit kuuluvat. Käytännössä abortti olisi kielletty noin kahdeksannesta raskausviikosta eteenpäin.

Tullakseen voimaan laki tarvitsee osavaltion kuvernöörin hyväksynnän. Republikaanikuvernööri Mike Parsonin odotetaan allekirjoittavan lain.

Useissa republikaanijohtoisissa Yhdysvaltain osavaltioissa on säädetty viime aikoina laki, joka kieltää abortin sikiön sydämenlyöntien kuuluessa. Yhtään lakia ei ole vielä käytössä, sillä tuomarit ovat joko estäneet niiden toimeenpanon tai niistä on valitettu oikeuteen. (Lähde: AFP)

Euroviisujen voittaja selviää tänään

Eurovision laulukilpailun voittaja selviää tänään, kun 26 finalistia kipuaa lavalle Israelissa Tel Avivissa.

20 maata selvitti tiensä finaaliin semifinaalien kautta. Lisäksi finaaliin pääsevät perinteisesti suoraan viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska. Myös kisojen isäntämaa pääsee suoraan finaaliin. Tänä vuonna Israel toimii viisuisäntänä.

Suomen edustaja Darude ei päässyt jatkoon tiistain semifinaalista.

Israelin yleisradioyhtiö on vahvistanut, että myös popin supertähti Madonna esittää viisufinaalissa kaksi kappaletta.