Hallitusta hierotaan kasaan myös pyhänä – Rinne toivoo hallitusohjelman valmistuvan ensi viikolla

Hallitusneuvottelut ovat jatkuneet tänään. Puolueiden puheenjohtajia on alkanut saapua Helsingin Säätytalolle. Lisäksi useat työryhmät ovat jatkaneet työskentelyään läpi viikonlopun.

Perjantaina kerrottiin, että puheenjohtajat jatkaisivat tänään keskusteluja talouden liikkumavarasta. Työryhmien on puolestaan määrä saada omat esityksensä valmiiksi tiistaihin mennessä, minkä jälkeen puheenjohtajat ottavat ne käsittelyynsä.

Hallitusneuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) on asettanut tavoitteeksi, että hallitusohjelma olisi valmis viimeistään perjantaina. Tällöin uusi hallitus voitaisiin nimittää kesäkuun alussa.

Neuvotteluiden kahdeksas päivä päättyi perjantaina siihen, että keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmaisi neuvottelujen etenevän liian hitaasti. Rinne kuvaili Sipilän kommentteja neuvottelumenettelyyn kuuluvaksi tunteenpurkaukseksi.

– Minusta tilanne on hyvin hallinnassa ja hyvähenkisenä jatketaan touhua niin kuin tähänkin asti, Rinne sanoi.

Hallitusneuvotteluissa vaikeat hetket ovat käsillä, sillä aiemmin puheenjohtajien pöydässä ei ole vielä ratkottu visaisimpia käytännön kysymyksiä. Sipilä sanoi perjantaina, ettei keskusta aio joustaa kynnyskysymyksistään.

Keskustan kynnyskysymyksiin kuuluu muun muassa sote, joka rakentuu 18 maakunnan harteille.

Talouden raameista keskustelu pääsi kunnolla käyntiin keskiviikkona. Tätä ennen neuvotteluissa käytiin läpi tilannekuvia, joiden pohjalta neuvottelut jatkuivat.

Hallitusneuvotteluista on irronnut hyvin vähän yksityiskohtaista tietoa. Rinne on yleisellä tasolla luonnehtinut, että puoluejohtajilla on hyvä yhteisymmärrys siitä, millä tavalla talouden pelivara haetaan ja tuloihin suhtaudutaan.