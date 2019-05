Maailman ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen saapui maaliin – "Nautin jokaisesta päivästä merellä"

Maapallon ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen pääsi Asteria-purjeveneellään maaliin Golden Globe -purjehduskisassa myöhään sunnuntai-iltana. Lähes 11 kuukautta kestänyt purjehdus päättyi Ranskan Les Sables d'Olonneen. Lehtinen kertoi, että matkan viimeinen päivä ja saapuminen maaliin oli poikkeuksellisen hieno kokemus, mutta koko matka oli muutenkin unohtumaton.

– Nautin kyllä jokaisesta päivästä merellä. Oli uskomattoman hienoa toteuttaa lapsuuden aikainen unelma, Lehtinen sanoi STT:lle rantaan päästyään.

Purjehduskisan sääntöjen mukaan matka tehdään keskeytyksettä, ilman käyntejä maissa, välitankkauksia tai fyysisiä ihmiskontakteja. Kilpailussa osanottajat purjehtivat veneillä, joiden teknologia ei saa olla vuotta 1968 uudempaa. Esimerkiksi satelliittinavigointilaitteita tai autopilottia ei siten voi käyttää. Lehtisellä ei tosin ollut matkan aikana ikävä mitään nykyajan mukavuuksia tai teknologiaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jos olen ihan rehellinen, niin en ole kaivannut yhtään mitään. Minulla olisi ollut ainakin kuukaudeksi vielä ruokaa ja pariksi viikoksi vettä, olisin voinut jatkaa vielä, Lehtinen naureskeli.

Golden Globe -kisa on järjestetty vain kerran aikaisemmin, vuosina 1968–69, jolloin maaliin saapui vain yksi yhdeksästä osanottajasta. Tällä kertaa matkaan lähti 18 purjehtijaa. 13 heistä keskeytti. Lehtinen on viides ja viimeinen perille päässyt osanottaja.

Merirokko hidasti matkantekoa

Lehtisen matkantekoa hidastivat veneen pohjaan kiinnittyneet barnaakkelit eli merirokko, joita ei matkan aikana voinut poistaa.

– Ne tekivät kilpailemisen muita purjehtijoita vastaan mahdottomaksi, mutta eivät purjehtimista.

Seuraavaksi tarkoitus on puhdistaa merirokko pois veneen pohjasta, minkä jälkeen Lehtinen purjehtii Suomeen, näillä näkymin kesäkuun loppuun mennessä.

– Suunnitelmana on mennä ensin Maarianhaminaan. Haluan tulla sitä kautta, koska suomalaiset maailman ympäri purjehtimisen perinteet liittyvät Maarianhaminaan.

Lehtinen, 61 on yksi Suomen kokeneimmista purjehtijoista ja on muun muassa ollut vahtipäällikkönä mukana Skopbank of Finland -veneellä, kun se purjehti maailman ympäri Whitbread-kisassa vuosina 1981–82.

– Siitä on 37 vuotta aikaa – ajattelin, että se oli hyvää harjoitusta. Sitten tuli elämä väliin, meni melkein 40 vuotta. Mutta olen onnellinen, että pääsin tekemään sen uudestaan.

Matkaa valmisteltiin yhdessä lääkäri ja ravintoterapeuttien kanssa, jotta terveysongelmilta vältyttäisiin. Kaikki menikin terveyden puolesta hyvin, eikä matkan aikana tarvittu mitään särkylääkkeitä vahvempaa.

– Olen varmaan syönyt ja elänyt terveellisemmin kuin koskaan elämässäni, Lehtinen sanoi.