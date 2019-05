Yön uutiskooste: Hallitusneuvottelut jatkuvat aamuyhdeksältä, ainakin 11 ihmistä kuollut baariampumisessa Brasiliassa

Hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne (sd.) kertoi eilen, että talouden raameista on jo syntynyt selvyys. Esimerkiksi hankkeiden rahoitustavoissa, työllisyystoimissa ja verotusta koskevissa asioissa on kuitenkin vielä ratkaistavia kysymyksiä.

Rinteen tavoitteena on, että hallitusohjelma valmistuu perjantaihin mennessä.

HS: Ville Niinistö ja Heidi Hautala ovat suosituimmat eurovaaliehdokkaat

Vihreiden Ville Niinistö ja Heidi Hautala nousevat kärkeen Helsingin Sanomien gallupissa, jossa kysyttiin, keitä vastaajat voisivat ajatella äänestävänsä europarlamenttivaaleissa.

Gallupissa kolmantena on SDP:n entinen kansanedustaja Eero Heinäluoma.

Tutkimukseen osallistuneille esitettiin puolueittain EU-vaaliehdokkaat. Jokaisen puolueen kohdalla sai ilmoittaa, keitä kaikkia puolueen ehdokkaita voisi ajatella äänestävänsä eurovaaleissa. Vastaaja sai kertoa useita nimiä.

Kantar TNS toteutti tutkimuksen 15.–16. toukokuuta. Tutkimukseen vastasi noin tuhat suomalaista. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Maaseudun Tulevaisuus: Neljännes suomalaisista haluaa EU:lle yhteisen armeijan

Suomalaisista 26 prosenttia kannattaa suuntaa kohti EU:n yhteistä armeijaa, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Vastaajista 40 prosenttia on sitä vastaan, ja 34 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Miehistä EU-armeijaa kannattaa 35 ja naisista 17 prosenttia. Miehistä sitä vastustaa 42 prosenttia vastanneista, naisista 38 prosenttia.

Kyselyyn vastasi reilu tuhat ihmistä. Se tehtiin eduskuntavaalien jälkeen 18.–24. huhtikuuta.

Kyselyn toteutti MT:n toimeksiannosta Kantar TNS. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.

Yli viisi prosenttia yli 40-vuotiaista kärsii essentiaalisesta vapinasta

Runsaat viisi prosenttia yli 40-vuotiaista suomalaisista kärsii essentiaalisesta vapinasta. Kyseessä on vapina, joka on riippumatonta toisesta sairaudesta tai ulkoisesta tekijästä. Koko väestöstä sitä arvellaan olevan noin prosentilla.

Essentiaalisen vapinan esiintyvyys lisääntyy selvästi iän myötä, ja hyvin iäkkäistä henkilöistä sitä on jopa 20 prosentilla, Suomen Parkinson-säätiöstä kerrotaan. Sen sijaan Parkinsonin tauti, johon liittyy myös vapinaa, on essentiaalista vapinaa selvästi harvinaisempi.

Essentiaalisen vapinan perimmäiset syyt ovat yhä hämärän peitossa.

Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen saapui maaliin

Maapallon ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen pääsi Asteria-purjeveneellään maaliin Golden Globe -purjehduskisassa. Lehtinen saapui myöhään eilisiltana Ranskan Les Sables d'Olonneen lähes 11 kuukauden kestäneen purjehduksen jälkeen.

Purjehduskisan sääntöjen mukaan matka tehdään keskeytyksettä. Osanottajat eivät saa käyttää nykyaikaisia apuvälineitä, kuten satelliittinavigointilaitteita tai autopilottia.

Golden Globe -kisa on järjestetty vain kerran aikaisemmin, vuosina 1968–69. Tällä kertaa matkaan lähti 18 purjehtijaa. 13 heistä keskeytti. Lehtinen on viides ja viimeinen perille päässyt osanottaja.

Trump uhmakkaana: Jos Iran tahtoo taistella, se koituu maan lopuksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut Irania hyökkäämästä amerikkalaisia intressejä vastaan.

Trump sanoi Twitterissä, että jos Iran tahtoo taistella, se koituu maan lopuksi. Trump kirjoitti, että Iranin ei koskaan enää pidä uhata Yhdysvaltoja.

Jännitteet Yhdysvaltain ja Iranin välillä ovat olleet viime aikoina kasvussa. Yhdysvallat on siirtänyt sotilaskalustoa Persianlahdelle ja ilmoittanut syyksi Iranin uhan. Yhdysvaltojen ulkopuolella Iranin muodostamaan uhkaan on suhtauduttu skeptisesti. (Lähde: AFP)

Australiassa konservatiivisen koalition vaalivoitto sen kuin vankistuu

Australiassa pääministeri Scott Morrisonin konservatiivinen koalitio on saamassa enemmistön maan parlamenttiin, käy ilmi yleisradioyhtiö ABC:n ennusteesta. Sen mukaan konservatiivit olisivat saamassa 151-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen 77 paikkaa.

Konservatiivinen koalitio otti lauantain parlamenttivaaleissa yllätysvoiton, ja vaaleihin ennakkosuosikkina lähtenyt työväenpuolue kärsi nöyryyttävän tappion. ABC:n ennusteen mukaan työväenpuolue paikkamäärä alahuoneessa on 68. Vaalin lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan myöhemmin tällä viikolla.

Konservatiivinen koalitio ei ole saamassa enemmistöä ylähuoneeseen eli senaattiin. Se tarvitsee siis muilta tukea lakihankkeisiinsa. (Lähde: AFP)

Ainakin 11 ihmistä on kuollut baariampumisessa Brasiliassa

Brasiliassa ainakin 11 ihmistä on kuollut baariampumisessa, viranomaiset kertovat. Viranomaisten mukaan asemiehet avasivat tulen baarissa Belemin kaupungissa maan pohjoisosassa sunnuntaina.

Ampumisen motiivista ei ole tietoa.

G1-uutissivuston mukaan asemiehiä oli seitsemän ja he saapuivat paikalle moottoripyörällä ja kolmella autolla. Verkkosivuston mukaan yksi epäillyistä ampujista haavoittui ja on nyt poliisiin hallussa. Muut pakenivat.

Kuolonuhreista kuusi on naisia ja viisi miehiä, G1 kertoo. (Lähde: AFP)

Leijonat kukisti Ranskan ja nousi lohkokärkeen

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kukisti MM-kisojen A-lohkossa Ranskan maalein 3–0. Samalla Leijonat nousi lohkon kärkipaikalle. Jatkopaikkansa jo varmistanut Suomi on voittanut kuudesta pelaamastaan ottelusta viisi ja kerännyt yhteensä 16 pistettä.

Leijonat siirtyi Ranska-ottelussa avauserässä johtoon Joel Kivirannan ohjausmaalilla. Toisen erän alussa Niko Mikkola laukoi Suomen toisen osuman. Ottelun päätösnumerot viimeisteli kolmannessa erässä Jere Sallinen laukomalla kiekon rystypuolelta ylänurkkaan.

Suomi kohtaa alkulohkon päätöspelissään tiistaina Saksan.

Brooks Koepka kirjoitti nimensä ammattilaisgolfin historiankirjoihin

Yhdysvaltalainen Brooks Koepka on tehnyt ammattilaisgolfin historiaa nousemalla kahden arvokisan tuplavoittajaksi. Koepka varmisti toisen peräkkäisen PGA-mestaruuskilpailun voittonsa sunnuntaina New Yorkin liepeillä pelatussa kauden toisessa arvoturnauksessa. PGA-ammattilaisjärjestön mestaruuden lisäksi hän on Yhdysvaltain avoimen turnauksen voittaja 2017–2018.

Kauden ensimmäisessä major-kisassa eli Mastersissa juhli Tiger Woods, joka karsiutui PGA-mestaruusturnauksessa kahden kierroksen jälkeen. (Lähde: AFP)

St. Louis Blues eteni yhden voiton päähän Stanley Cupin finaaleista

Jääkiekkoliiga NHL:ssä St. Louis Blues on yhden voiton päässä Stanley Cupin finaaleista. Blues voitti vierasjäällä San Jose Sharksin maalein 5–0 ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.

St. Louisin sankari oli Jaden Schwartz, joka teki ottelussa kolme maalia. San Josen suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi sai reilut 12 minuuttia peliaikaa.

Tuukka Raskin Boston Bruins on vahvistanut jo aiemmin pääsynsä Stanley Cupin finaaleihin.