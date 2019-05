USA:n yleisesikunnasta kehuja Rovajärven ampuma-alueelle

Yhdysvaltain yleisesikunnan tutkimushaarajohtaja Mike Schifflett kehuu vuolaasti Rovajärven ampuma-alueen tarjoamia mahdollisuuksia Bold Quest -testaustapahtumalle. Hänen mukaansa suurella alueella voi toteuttaa erilaisten tykistöaseiden ja ilmasta pudotettavien pommien yhteisammuntoja, jotka eivät monessa muussa paikassa olisi mahdollisia.

Bold Questin järjestäminen Suomessa on hänen mukaansa perusteltua myös siksi, että eurooppalaiset liittolaiset ja kumppanit voivat tuoda paikalle raskasta kalustoaan, jota olisi liian kallista kuljettaa Yhdysvaltoihin.

Bold Quest 19.1 -harjoitusta tukevat kovapanosammunnat alkoivat Rovajärvellä tänään. Ampuvia joukkoja on Suomen lisäksi Belgiasta ja Ruotsista, tulenjohtoryhmiä muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomi johtaa harjoituksen yhdessä Yhdysvaltain asevoimien yleisesikunnan kanssa. Tapahtuman kustannukset Suomelle, noin 4,5 miljoonaa euroa, koostuvat huomattavalta osin Pohjois-Suomeen rakennettavista viestiyhteyksistä. Ne jäävät Puolustusvoimien käyttöön myös harjoituksen jälkeen.

Yhdysvallat alkoi järjestää Bold Quest -tapahtumia 2000-luvun alussa. Tämä vuosi on vasta kolmas kerta, kun tapahtuma järjestetään jossain muualla. Vaikka kyse on Yhdysvaltain asevoimien ”omistamasta” harjoituksesta, Puolustusvoimilla on komento-oikeus kaikkeen toimintaan Suomessa. Näin varmistetaan muun muassa se, että kaikki tapahtuu Suomen lakien ja määräysten mukaan.