Kevätkylvöt etenevät hyvin, vain Lapissa ei ole vielä päästy pelloille

Kevätkylvöt ovat hyvässä vauhdissa ja osin jo saatu päätökseen, kertoo ProAgria. Vain Lapissa kevätviljojen kylvöjä ei ole päästy aloittamaan peltojen märkyyden vuoksi. Varsinais-Suomessa sekä Länsi-Uudellamaalla pellot on kylvetty.

Pisimmälle on edetty kevätvehnien kylvöissä, kun taas kauran ja ohran kylvöt ovat päässeet vasta alkuun. Kevätkylvöt ja talvehtineiden kasvustojen kehitys ovat Etelä-Suomessa edelleen viikosta kahteen edellä keskimääräisestä. Maan keski- ja pohjoisosissa kevään tulo on normaalissa aikataulussaan. Viime päivien lämmin sää on nopeuttanut kasvua.

Yöpakkaset ovat vahingoittaneet mansikoiden, herukoiden ja omenoiden kukkia Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa. Etelä-Suomen pakkaset ovat tehneet myös jonkin verran tuhojaan syysviljoille ja kukintaansa aloittaneille syysöljykasveille, mutta pahoilta vahingoilta on säästytty.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Viime viikkoon jatkuneet kylmät yöt ovat kuitenkin jarruttaneet jonkin verran syysviljojen, kuminan ja nurmien kasvuun lähtöä.