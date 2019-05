Ylen mittaus: Kokoomus eurovaaleissa suosituin puolue, vihreät ja perussuomalaiset kisaavat kakkossijasta

Kokoomus on Ylen kannatusmittauksen mukaan eurovaaleissa suosituin puolue 19,7 prosentin kannatuksella. Vihreät kisaa kakkossijasta perussuomalaisten kanssa.

Vuoden 2014 eurovaaleihin verrattuna vihreiden kannatus on noussut eniten, liki kahdeksan prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus on nyt 17,2 prosenttia, perussuomalaiset hengittää aivan niskassa 17,0 prosentin kannatuksella.

SDP:n kannatus on 14,3 prosenttia. Keskustan suosio on sulanut selvästi eniten viime eurovaaleihin verrattuna, miltei seitsemän prosenttiyksikköä. Näissä vaaleissa puolueen suosio on mittauksen mukaan 13,0 prosenttia. Tulos tarkoittaisi keskustan meppiryhmän kutistumista kolmesta euroedustajasta kahteen.

Taloustutki muksen tekemään kyselyyn vastasi 23. huhtikuuta – 21. toukokuuta lähes 2 500 suomalaista. Puoluekantansa ilmoitti hieman yli puolet vastaajista.

Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Heikko äänestysinto tekee kannatusarvioista vaikeaa

Äänestysaktiivisuus eurovaaleissa on tavallisesti jäänyt selvästi muita vaaleja alhaisemmaksi. Sen vuoksi myös kannatuksen arvioiminen on selvästi vaikeampaa kuin eduskuntavaaleissa, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

– Nämä ovat sellaiset vaalit, joissa suuri osa äänestäjäkuntaa tavallisesti jättää äänestämättä. Äänestämään menevät politiikan penkkiurheilijat ja suurkuluttajat, hän sanoo.

Kokoomus on kärjessä myös Helsingin Sanomien aiemmin tällä viikolla julkistamassa eurovaaligallupissa, jossa puolue yltää 20,1 prosentin kannatukseen. Isoin ero ilmenee vihreiden kohdalla, sillä HS-gallupissa vihreät jää viidennelle sijalle 13,0 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset yltää HS-gallupissa kakkoseksi 16,3 prosentin kannatuksella. SDP on kolmantena 15,5 prosentin kannatuksella ja keskusta neljäntenä 13,5 prosentin tasolla.