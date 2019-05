Yön uutiskooste: Ruotsalaisviestimet mollaavat kotijoukkuetta tappiosta Leijonille, hallitusneuvottelut jatkuvat

Vääntö hallitusneuvotteluissa jatkuu - erityisen herkkää on veroruuvin kanssa

Hallitusneuvottelut jatkuvat jälleen tänään aamulla. Jo aiemmin viikolla selvisi, että hallitusneuvotteluissa ei ole tulossa valmista vielä tällä viikolla. Hallitusneuvottelujen ohella puolueet on pitänyt tällä viikolla kiireisinä sunnuntain EU-vaalien lähestyminen.

Hallitusneuvottelujen kirikierroksilla talouden voi ennakoida tuottavan tiukkoja vääntöjä. Erityisen herkkää on veroruuvin kanssa, josta etsiskellään paikkausta menolisäyksille.

Eilen kerrottiin, että hallitusneuvotteluissa on saatu sote-uudistuksen hallinnosta kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan. Samalla on sovittu, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja -tuottaja.

Irlanti ja Tshekki äänestävät tänään EU-vaaleissa - Hollannissa ovensuukysely povaa vasemmistolle yllätysvoittoa

Euroopan parlamentin vaalit jatkuvat tänään Irlannissa ja Tshekissä. Irlannissa äänestys on yksipäiväinen, Tshekissä äänestetään tänään ja huomenna.

EU-vaalit alkoivat jo eilen, kun kansalaiset Hollannissa ja EU-eroon valmistautuvassa Britanniassa pääsivät antamaan äänensä.

Hollannissa ovensuukysely povaa työväenpuolueelle yllätysvoittoa. Kyselyn mukaan Euroopan komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin puolue olisi saamassa EU-parlamenttiin eniten paikkoja. Kannatuskyselyt povasivat vaalien alla pääministeri Mark Rutten liberaalien kisaavan populistien kanssa kärkipuolueen paikasta.

Suurin osa EU:n jäsenmaista, muun muassa Suomi, äänestää vasta sunnuntaina. Myös aiemmin äänestäneiden maiden tulokset julkistetaan vasta tuolloin. (Lähde: AFP)

Nuoret ympäri maailman ovat tänään toista kertaa ilmastolakossa

Nuoret ympäri maailman järjestävät tänään toisen kansainvälisen ilmastolakon ilmastonmuutoksen estämiseksi.

Ilmastolakkoilijoiden esikuva Greta Thunberg on kertonut Twitterissä, että tempaus järjestetään ainakin 1 500 paikkakunnalla yli 100 maassa.

Helsingissä lakkoilijat luovuttavat aamulla vetoomuksen tulevalle hallitukselle Säätytalolla ja kerääntyvät sen jälkeen eduskuntatalolle.

Järjestäjien mukaan ensimmäinen ilmastolakkotapahtuma maaliskuussa keräsi yli miljoona osanottajaa maailmanlaajuisesti.

Hotelli täyttyi savulla Kalajoen hiekkasärkillä, asiakkaat evakuoitiin

Kalajoella Hotelli Rantakallassa syttyi varhain perjantaiaamuna nokipalo, joka puski paksua savua hotellin tiloihin ja johti asiakkaiden evakuoimiseen. Päivystävän palomestarin mukaan hotellissa oli kuusi asiakasta.

Hälytys hiekkasärkillä sijaitsevaan hotelliin tuli kello puoli kahden aikoihin perjantaiaamuna. Vartija oli havainnut runsaasti savua kellarikerroksen käytävillä ja pohjakerroksessa. Palokunnan tultua paikalle savun lähteeksi selvisi nokipalo, joka oli syttynyt öljylämmityslaitoksen hormistossa. Palo saatiin sammutettua nopeasti eikä se levinnyt hormistosta muihin rakenteisiin.

Pelastuslaitos tuuletti hotellin tiloja savusta, minkä jälkeen asukkaat saivat palata huoneisiinsa. Palomestarin mukaan savua ei juuri päässyt huoneisiin. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Britanniassa Theresa Mayn odotetaan kertovan tänään eropäivänsä

Britanniassa jännitetään, ilmoittaako pääministeri Theresa May tänään eroamisensa ajankohdan. Näin on laajasti arveltu brittimedioissa.

Mayn hallituksen avainministerit kertovat BBC:lle, että Mayn odotetaan ilmoittavan eropäivästään ja kertovan aikataulun hänen seuraajansa valitsemiseksi virka-asunnollaan Downing Streetillä aamulla.

Virallisesti seuraajaehdokkaiden kampanjointi käynnistyy mediatietojen mukaan todennäköisesti 10. kesäkuuta eli Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin valtiovierailun jälkeen.

Kampanjoinnin konservatiivipuolueen uudesta johtajasta ennakoidaan jatkuvan heinäkuun lopulle asti. Mayn odotetaan jatkavan pääministerinä, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Yhdysvallat nosti uusia syytteitä Julian Assangea vastaan

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on ilmoittanut uusista syytteistä WikiLeaksin perustajaa Julian Assangea vastaan. Ministeriö kertoi yhteensä 17 syytteestä, jotka koskevat Yhdysvaltojen salaisten asiakirjojen julkistamista vuonna 2010.

Assangea syytetään tietovuotaja Chelsea Manningin avustamisesta salaisten asiakirjojen varastamisessa ja dokumenteissa nimettyjen tietolähteiden asettamisesta vaaraan.

Syytteet hylkäävät Assangen perustelut siitä, että hän toimi vain journalistina ja Manningin vuotamien tietojen julkaisijana.

Assangen syytetään syyllistyneen juonitteluun Manningin kanssa varastaakseen satojatuhansia salaisia asiakirjoja ja käyttääkseen niitä Yhdysvaltojen etua vastaan.

Assange istuu parhaillaan vankilassa Britanniassa. Yhdysvallat on vaatinut hänen luovuttamista maahan. (Lähde: AFP)

Trump: Huawein tilanne voi ratketa osana Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vihjannut, että kiinalaisen teknologiajätti Huawein tilanne saattaa ratketa osana Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä kauppaneuvotteluja.

Presidentti linkitti nyt ensimmäistä kertaa yhteen Huawei-kiistan ja kauppaneuvottelut. Trumpin mukaan on hyvät mahdollisuudet, että osapuolet löytävät neuvotteluissa sovun ja että Huawei sisällytetään siihen.

Presidentin kommentit ovat ristiriidassa ulkoministeri Mike Pompeon puheiden kanssa. Pompeo sanoi vain hieman aiemmin, että Huawei ja kauppaneuvottelut eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Huawei on ajautunut hankalaan tilanteeseen, kun Yhdysvallat on kieltänyt amerikkalaisia yhtiöitä käymästä kauppaa sen kanssa turvallisuussyihin vedoten. (Lähde: AFP)

Manninen iski Leijonat MM-välierään - jatkoaikamaali kaatoi Ruotsin

Suomi voitti Ruotsin 5–4 myöhään illalla päättyneessä jääkiekon MM-puolivälierässä. Voittomaalin teki jatkoajalla Sakari Manninen. Suomi kohtaa lauantaina välierässä Venäjän, toisessa välierässä kohtaavat Kanada ja Tshekki.

Puolivälierän kolmannen erän peliä jäädyttänyt Ruotsi oli matkalla jatkoon 4–3-johdossa, mutta Suomi puski ja painoi herkeämättä. Palkinto tuli minuutti ja 29 sekuntia ennen ottelun päätössummeria, kun Marko Anttila tökkäsi maalin edestä tasoituksen.

Suomelle maalasivat myös Niko Mikkola, Petteri Lindbohm ja Jani Hakanpää. Manninen kirjasi ottelussa voittomaalinsa lisäksi kolme syöttöpistettä.

Ruotsalaisviestimet mollaavat Tre Kronoria tappiosta Leijonille

Ruotsissa media on lyönyt kovalla kädellä jääkiekkomaajoukkue Tre Kronoria Suomelle hävityn puolivälieräkamppailun jälkeen. Suomi kukisti MM-kisojen puolivälierässä Slovakiassa Ruotsin maalein 5–4.

Tappiota Suomelle kuvataan muun muassa yhdeksi Ruotsin jääkiekon suurimmista fiaskoista. Ihmetystä herättää se, kuinka Ruotsin 21 NHL-pelaajan tähtisikermä taipui ennakkoon heikompana pidetylle Suomelle.