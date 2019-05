Äänistä laskettu noin puolet: kokoomus saamassa eniten paikkoja eurovaaleissa

Kokoomus on saamassa eniten edustajia europarlamenttiin, kun äänistä on laskettu noin puolet. Kokoomus olisi siis pitämässä kolme paikkaansa. SDP on pitämässä kaksi paikkaansa.

Vihreät on saamassa kaksi paikkaa eli yhden paikan lisää. Keskustalle olisi tulossa kaksi paikkaa, eli yksi paikka vähemmän. Perussuomalaiset pitäisivät paikkamääränsä kahdessa. Vasemmistoliitto ja RKP ovat säilyttämässä yhden paikan kumpikin. Mainos alkaa Mainos päättyy Ääniosuudet prosentteina jakautuivat puolueiden kesken noin kello 20.30 seuraavasti: kokoomus 20,6, SDP 16,4, keskusta 14,1, vihreät 14,1, PS 13,2, vasemmistoliitto 7,3, RKP 5,9, KD 5,3. Orpo: Puolueen oltava tyytyväinen Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo vaalituloksen näyttävän vahvasti kokoomuksen voitolta. Hänen mukaansa ero seuraaviin puolueisiin on niin suuri, että asetelma tuskin muuttuu suuresti ääntenlaskun edetessä. – Täytyy olla erittäin tyytyväinen, kiitos kaikille ehdokkaille, Orpo kommentoi 20,9 prosentin osuutta ennakkoäänistä. Edellisissä vuoden 2014 eurovaaleissa kokoomus oli suurin puolue 22,6 prosentin kannatuksella. Orpon mielestä puolueen on oltava erittäin tyytyväinen, mutta hän muistuttaa, että jokainen ääni pitää kuitenkin laskea. – Uskallan odottaa, että tämä jatkuu iltaan asti, mutta aina tietysti pitää olla sen verran nöyränä, että jokainen ääni pitää laskea ja sen jälkeen tiedetään, mikä on lopullinen tulos. Orpon mukaan on mahdollista, että puolueen tulos paranee iltaa myöten. – Me olemme yleensä vaalipäivänä pystyneet petraamaan ja meidän ehdokkaat tekivät erinomaisen nousujohteisen kampanjan. Orpo uskoo, että puolueen menestyksen taustalla on se, että se asettui selkeäksi vastavoimaksi populisteille, jotka haluavat hajottaa Eurooppaa. Häntä kiinnostaa myös niin kutsutun brexit-paikan kohtalo. Virkkunen iloitsee omista ja puolueen äänistä Kokoomuksen vaalivalvojaisissa ennakkoäänten tulos otettiin vastaan raikuvin aplodein. Näillä näkymin puolue olisi säilyttämässä kolme paikkaa Euroopan parlamentissa. Ennakkoäänten perusteella paikat menisivät Sirpa Pietikäiselle, Henna Virkkuselle ja Petri Sarvamaalle, eli uusia kasvoja ei olisi kokoomuksesta nousemassa. Ennakkoäänet vaalivalvojaisissa vastaanottanut Virkkunen iloitsee omasta ja puolueen tuloksesta. – Hyvät fiilikset kaikin puolin, itseni ja kokoomuksen puolesta. Tulos vastaa aika paljon sitä, mitä ennusteetkin näyttivät. Virkkunen sanoo, että omia ääniä oli vaikea arvioida ennakkoon, koska viime eurovaaleissa Alexander Stubb sai niin kovan äänisaaliin. – Nyt tietenkin ne äänet jakautuvat paljon tasaisemmin sitten meidän listan sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että monet saavat paljon enemmän ääniä kuin viime kerralla. Kokoomuksesta on Brysselissä jatkamassa kolme istuvaa meppiä. Virkkusen mukaan se on vaaleissa tyypillistä, mutta sen varaan ei kuitenkaan saa liikaa laskea. – Istuvat ehdokkaat ovat aina vahvoilla. Monet kokevat, että nämä henkilöt ovat jo sisällä ja päässeet sinne vaikuttamisen verkostoihin ja halutaan antaa jatkoa, jos ei ole tapahtunut mitään dramaattista. Toisaalta eduskuntavaaleissa nähtiin paljon muutoksia, että meillä myös putosi kansanedustajia, joten ei voi täysin luottaa siihen. Helsingin keskustassa sijaitsevan yökerho Maxinen tanssilattialla oli tungosta, kun ennakkoäänet otettiin vastaan kokoomuksen vaalivalvojaisissa iltakahdeksan aikaan. Illan jääkiekkofinaali on selvästi mielissä yhtä lailla kuin tuleva vaalitulos. Pukujen ja cocktail-mekkojen seassa on näkynyt jokunen leijonapaita. "Vahva unioni on Suomen ja suomalaisten etu" Orpon mukaan Euroopan parlamentissa kokoomuksen tärkein tehtävä on puolustaa Euroopan unionia ja Eurooppaa, joita tällä hetkellä uhkaa populismin nousu. – Vahva unioni on Suomen ja suomalaisten etu. Nyt jos koskaan me tarvitsemme Euroopan puolustajaa. Me olemme hakeutuneet Euroopan unioniin aikanaan, koska se tuo meille turvallisuutta, vakautta ja hyvinvointia. Ilman Euroopan unionia me menettäisimme ne kaikki, Orpo sanoi ennen ennakkoäänten julkistamista. Orpon mukaan tulevalla kaudella EU on isojen asioiden äärellä. – Populismin nousu, maahanmuutto ja Lähi-itään ja Afrikkaan liittyvät kysymykset, brexit ja ilmastonmuutos. Meillä on valtavan kokoisia muutoksia, jotka pystymme ratkaisemaan ainoastaan Euroopan tasolla. Seuraava parlamentti ja komissio ovat näissä ne päätekijät.