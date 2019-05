Yön uutiskooste: Suomi voitti MM-kultaa, kokoomukselle eniten ääniä eurovaaleissa

"Mörkö" Marko Anttila ratkaisi MM-kullan Suomelle - Kevin Lankinen pysäytti Kanadan rynnistyksen

Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kolmatta kertaa. Leijonat kukisti Bratislavassa pelatussa loppuottelussa Kanadan 3–1. Suomen kapteeni Marko Anttila teki 1–1-tasoituksen toisessa erässä ja johtomaalin kolmannen erän alussa.

Harri Pesonen tuplasi Suomen johdon kolmannen erän lopulla. Maalivahti Kevin Lankinen urakoi joukon loistotorjuntoja. Hänelle kertyi yli 40 torjuntaa.

Suomen edelliset MM-kullat ovat vuosilta 1995 ja 2011.

Noin 10 000 juhlijaa kerääntyi Kauppatorille ja tukki Helsingin kadut

Helsingissä miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-kulta sai väkijoukot liikkeelle ja synnytti keskustaan villin karnevaalitunnelman. Poliisi kertoi yhden aikaan yöllä, että Kauppatorille oli kertynyt arviolta 10 000 juhlijaa.

Kahden jälkeen juhlijoita oli jo alkanut siirtyä Kauppatorilta muualle. Poliisin mukaan yö on sujunut ilman suurempia häiriöitä ja loukkaantumisia.

Ihmisvirrat Kauppatorille ruuhkauttivat Helsingin sisääntuloväylät. Juhlinta keskittyi etenkin Havis Amandan patsaan ympärille, jossa osa juhlijoista tanssi alushoususillaan. Monet myös kiipesivät Kauppatorin ympäristön bussi- ja raitiovaunupysäkkien katoille.

Kummola vertasi Suomen MM-kultaa Lake Placidin ihmeeseen

Suomen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja ja pitkän ajan jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola vertasi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen saavuttamaa maailmanmestaruutta Lake Placidin vuoden 1980 olympialaisiin. Lake Placidissa Yhdysvaltojen opiskelijapitoinen joukkue kukisti pelätyn Neuvostoliiton punakoneen ja marssi turnauksessa lopulta olympiavoittoon.

Kummolan mielestä Leijonien saavutus menee jopa Lake Placidin ohi, varsinkin kun miettii, millaiset joukkueet Suomi kaatoi kolmessa viimeisessä ottelussa.

Altavastaaja Suomi voitti puolivälierässä Ruotsin 5–4 jatkoajalla, välierässä Venäjän 1–0 ja loppuottelussa Kanadan 3–1.

Leijonat saapuvat Helsinki-Vantaalle kello 14, kansanjuhla luvassa illalla

Jääkiekon MM-kultaa voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue palaa Suomeen tänään iltapäivällä, kertoo Jääkiekkoliitto tiedotteessa. Lento lähtee Slovakian Bratislavasta kello 11 Suomen aikaa ja laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle kello 14. Saapumisen yhteydessä järjestetään viralliset onnitteluseremoniat.

Jääkiekkoliiton mukaan illalla järjestettävästä kansanjuhlasta on luvassa tietoa aamupäivän aikana.

Kokoomukselle eniten ääniä eurovaaleissa, kakkosena vihreät ja kolmantena SDP

Kokoomus sai Suomessa eniten ääniä eurovaaleissa. Kokoomus pitää kolme paikkaansa, vihreät taas sai kaksi paikkaa eli yhden edustajan lisää. Keskusta menetti yhden paikan kolmesta ja sai niin ikään kaksi edustajaa parlamenttiin. Demarit ja perussuomalaiset pitävät kumpikin kaksi paikkaansa ja vasemmistoliitto ja RKP yhden paikan. Muut puolueet jäivät ilman edustajaa.

Äänet jakautuivat prosentteina seuraavasti: kokoomus 20,8, vihreät 16, SDP 14,6, perussuomalaiset 13,8 keskusta 13,5, vasemmistoliitto 6,9, RKP 6,3, kristillisdemokraatit 4,9.

Mitättömiä ääniä oli yhteensä reilut 6 300. Eurovaaleissa annettiin yhteensä reilut 1,8 miljoonaa ääntä. Kotimaan äänestysprosentti oli 42,7, eli hieman korkeampi kuin edellisissä eurovaaleissa.

Euroopan parlamentti sirpaloituu odotetusti - liberaalit, vihreät ja populistit kirivät

Kansallismieliset oikeistopopulistit kuuluvat eurovaalien voittajiin eri puolilla Eurooppaa, vaikka etukäteen ennakoitu iso jytky näyttääkin jäävän toteutumatta. Puolueet saivat vaaleissa enemmän paikkoja, mutta kasvu näyttää pysyneen maltillisena.

EU:ta voimakkaasti arvostelleet ENF-ryhmän puolueet olivat saamassa noin 20 lisäpaikkaa ja kohoamassa 57 paikkaan. Ryhmään kuuluu muun muassa Vaihtoehto Saksalle (AfD). Toinen EU-vastainen ryhmä EFDD oli saamassa reilut kymmenen lisäpaikkaa ja kasvamassa 54-paikkaiseksi.

Keskustaoikeisto (EPP) oli tippumassa 216 paikasta 180 paikkaan. Sosiaalidemokraatit oli säilyttämässä paikkansa toiseksi suurimpana, mutta menetti noin 40 paikkaa.

Euroopan parlamentti sirpaloituu, sillä kaksi suurinta eivät enää pysty muodostamaan enemmistöä.

Euroopan parlamentissa on yhteensä 751 europarlamentaarikkoa.

Eurooppalaiset äänestivät vilkkaimmin 20 vuoteen

EU-vaalien äänestysaktiivisuus on korkein 20 vuoteen, kertoo EU-parlamentti. 27 jäsenmaan, Britannia pois lukien, äänestysaktiivisuus nousee 51 prosenttiin.

Vaaleissa on puhuttu paljon perustavista kysymyksistä ja EU:n tulevaisuudesta populistien nousun myötä.

Viisi vuotta sitten äänestysvilkkaus kaikissa 28 jäsenmaassa oli 42,6 prosenttia.

Suomessa äänestämässä kävi 40,7 prosenttia kaikista äänioikeutetuista.

Uudelle brexit-puolueelle yli 31 prosenttia äänistä Britanniassa

Britanniassa uusi Brexit-puolue on saamassa yli 31 prosenttia eurovaalien äänisaalista, kirjoittaa Guardian. Kun äänet on laskettu kolmella äänestysalueella 12:sta, Nigel Faragen luotsaama EU-vastainen puolue on saamassa parlamenttiin 29 paikkaa.

Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue on kärsimässä valtavan tappion. Sen kannatus on alle 9 prosenttia, ja puolue jää tuloksissa viidenneksi.

Liberaalidemokraattinen puolue on kohentanut tulostaan huimasti viime vaaleista. Se on Faragen puolueen jälkeen toisena yli 18 prosentin kannatuksella. Työväenpuolue on kolmantena ja vihreät neljäntenä.

Saksassa vihreä aalto, hallituspuolueet menettämässä selvästi ääniä

Saksassa hallituspuolueet ovat ennusteiden mukaan menettämässä selvästi ääniä viime eurovaaleihin verrattuna. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) yltävät suurimmaksi liki 29 prosentin kannatuksella, mutta viime vaaleista kannatus on notkahtanut yli kuusi prosenttiyksikköä.

Hallituksen apupuolueen sosiaalidemokraattien kannatus on sukeltanut vielä rajummin ja on jäämässä 15,6 prosenttiin.

Saksassa vaalien suuria voittajia ovat vihreät, jotka ovat kirineet toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Vihreiden kannatus on hypännyt lähes 21 prosenttiin.

EU-skeptinen AfD-puolue on ennusteiden mukaan neljänneksi suurin vajaan 11 prosentin kannatuksella.

Onnettomuustutkintakeskus pitää ajoterveysongelmia suurempana vaarana kuin lieviä ylinopeuksia

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi arvioi, että Suomessa keskitytään liiaksi ylinopeuksien valvontaan ajoterveyden valvonnan kustannuksella.

Hänen mukaansa ajoterveysongelmat ovat vaarallisempia kuin lievät ylinopeudet. Suuret ylinopeudet ovat asia erikseen. Nurmi painottaa, ettei automaattivalvonnalla päästä kiinni ajoterveyskysymyksiin.

Merivoimien sotaharjoitus Silja 2019 alkaa

Merivoimien kevään pääsotaharjoitus, meritaisteluharjoitus Silja 2019 alkaa tänään. Harjoitus järjestetään Saaristomerellä, Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä sekä Uudenmaan rannikkoalueilla.

Taisteluharjoitukseen sisältyy muun muassa merivalvontaa, miinoittamista, meriyhteyksien suojaamista sekä laivasto- ja rannikkojoukkojen yhteisoperaatioita.

Silja 2019:ään osallistuu yli 2 000 sotilasta, kymmeniä pinta-aluksia ja kymmenkunta ilma-alusta. Sotaharjoitus päättyy 7. kesäkuuta.

Siljan päätösviikolle osallistuu myös suomalais-ruotsalaisen amfibiojoukko Sfatu.