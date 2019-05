Kymmeniä alaikäisiä mukana seksuaalista materiaalia levittäneessä Whatsapp-ryhmässä

Poliisi on selvittänyt tapauksen, jossa useita kymmeniä alaikäisiä on ollut mukana seksuaalista materiaalia levittäneessä Whatsapp-ryhmässä. Se jakoi muun muassa seksuaalirikoksiin liittyviä kuvia ja väkivaltakuvia sekä aikuisille tarkoitettuja pornokuvia.

Whatsapp-ryhmässä on poliisin mukaan ollut mukana yli 60 nuorta eri puolilta Suomea. He ovat esiintyneet pääosin nimimerkeillä, mutta poliisi on selvittänyt niiden takana olevien henkilöllisyydet. Ryhmän ylläpitäjänä on ollut eteläsuomalainen nuori.