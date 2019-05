KORJAUS: Sote-palvelunsa ulkoistaneissa kunnissa on ollut laajasti ongelmia

Siikalatvalla havaittu tapaus kunnan sote-palvelujen valvonnasta ei ole poikkeuksellinen.

STT uutisoi 9.5. Yleä siteeraten, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) olisi ottanut Siikalatvalla valvontaansa koko kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja että tapaus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Jutussa mainittiin, että valvontapäätös tehtiin maaliskuussa 2019.

Tosiasiassa avi on maaliskuussa annetulla päätöksellä jatkanut syksyllä 2018 alkanutta valvontaa. Valvonta koskee sote-palvelujen järjestämistä, palvelujen tuottamisen valvontaa ja kunnan virkavastuulla hoidettavien tehtävien hoitamista.

Valvontapäätös ei ole Pohjois-Suomen avin ensimmäinen. Se on aiemmin suorittanut samojen asioiden yhtäaikaista valvontaa Puolangalla vuonna 2013, kertoi sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen Pohjois-Suomen avista STT:lle 29.5.

Sote-palvelut järjestää kunta, ja Siikalatvalla ne on ulkoistettu terveysalan yhtiö Mehiläiselle. Mehiläisen työntekijät ovat Siikalatvalla muun muassa tehneet julkiseen vallankäyttöön kuuluvia valmistelu- ja esittelytehtäviä, jotka kuuluvat ulkoistuksesta huolimatta kunnan virkavastuulle.

Julkista vallankäyttöä sote-palvelujen ulkoistamisen yhteydessä on käsitelty aiemminkin. Ensi kerran asiaa käsiteltiin Pohjois-Karjalan Rääkkylässä, joka ensimmäisenä suomalaisena kuntana ulkoisti kaikki sote-palvelunsa vuodesta 2011 alkaen. Rääkkylän tapauksessa asian nosti esille Valvira.

Alkuperäisessä siteerauksessa 9.5. mainittiin virheellisesti, että kunnan kaikki sote-palvelut olisi otettu avin hallintaan, vaikka ne otettiin avin valvontaan.

Ulkoistuksia tehneissä kunnissa ongelmia

Sote-palvelunsa ulkoistaneissa kunnissa on laajasti ongelmia kunnan oman toiminnan ja ulkoistettuja palveluja koskevan valvonnan järjestämisessä, kertoi Pohjois-Suomen avin lakimies Heli Kajava STT:n 10.5. julkaisemassa oikaisevassa jatkojutussa.

Pohjois-Suomen avin alueella sote-palvelunsa ovat ulkoistaneet Siikalatvan ja Puolangan ohella Kärsämäki ja Lumijoki, Pirjo Mäkeläinen kertoi 29.5. STT:lle.

Kajavan aiemmin toukokuussa julkaistun haastattelun mukaan ulkoistuksia tekevät kunnat eivät ole monesti varautuneita siihen, kuinka paljon niille jää omia tehtäviä ulkoistuksen jälkeen.

– Kyllähän meillä Suomessa on varmasti ollut omat ongelmansa jokaisella paikkakunnalla, missä on tehty kokonaisulkoistuksia, varsinkin käynnistysvaiheessa, hän sanoi tuolloin.

Pohjois-Suomen avi ottaa erikseen yhteyttä kuntaan, jos se on tekemässä sote-palveluiden kokonaisulkoistuksen. Siikalatva ulkoisti sote-palvelunsa Mehiläiselle vuoden 2017 alusta, ja avi tapasi kunnan johtoa sitä ennen neljästi edeltävänä vuonna.

– Olemme pyrkineet ennakoinnilliseen ohjaukseen, jotta emme joutuisi valvontatilanteeseen, Kajava totesi.

Myös Mehiläinen ollut huolissaan kunnan toiminnasta

Pohjois-Suomen avi on tehnyt erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatoimia Siikalatvalla vuodesta 2017 alkaen. Tällä hetkellä valvonnassa oleva kokonaisuus otettiin seurantaan kesällä 2018, ja päätös valvonnan aloittamisesta tehtiin syksyllä.

Avi antaa päätökset kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä piakkoin ja tiedottaa päätöksistä kesäkuun alussa, Mäkeläinen sanoi keskiviikkona 29.5. STT:lle.

Asia otettiin vireille osin avin oman valvonnan ja osin sille tulleiden yhteydenottojen perusteella. Heli Kajava kertoi aiemmin toukokuussa, että yksi yhteydenotoista tuli Mehiläiseltä. Yhtiössä katsottiin, että heillä oli hoidettu kunnan viranomaiselle kuuluvia tehtäviä.

– Myös heillä (Mehiläisellä) oli huoli siitä, että asia ei mene ihan oikein, Kajava kertoi tuolloin.

---

Korjattu oikaisevaa jatkojuttua perjantailta 10.5.

Juttua on korjattu sekä täydennetty Pohjois-Suomen avin Pirjo Mäkeläisen kommenteilla.

Valvonta Siikalatvalla on alkanut syksyllä 2018, ja sitä on jatkettu maaliskuussa 2019. Aiemmin Pohjois-Suomessa avi on tehnyt vastaavaa valvontaa Puolangalla. Pohjois-Karjalassa Rääkkylän tapauksessa asian esille nosti Valvira. Alkuperäisessä siteerauksessa 9.5. mainittiin, että kunnan kaikki sote-palvelut olisi otettu avin hallintaan, vaikka ne otettiin avin valvontaan. Lisäksi korjattu Siikalatvan taivutus, po. Siikalatvalla.