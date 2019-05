Parvekkeella sauhuttelu vaikeutuu – "Joka asiasta tulee helposti heippalappu"

Parveketupakointikieltoja on edelleen haettu melko maltillisesti. Tupakkalain mukaan taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa parvekkeille ja piha-alueille toissa vuoden alusta.

STT kysyi tuoreimmat tiedot kieltojen määrästä neljästä kaupungista. Helsingissä kieltoja oli toukokuun alkuun mennessä myönnetty 57, Tampereen seudulla 25, Kuopiossa 18 ja Lahdessa 10.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen piirin lokakuun tietojen mukaan koko maassa oli tuolloin voimassa 150 kieltoa. Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli kertoo, että eniten kieltohakemuksia tehdään aina syksyllä, kun ongelmaan havahdutaan.

– Vaikka yhtiökokouksia pidetään keväällä, tähän asiaan reagoidaan ongelmalähtöisesti. Piikkejä näkyy enemmän syksymmällä, jolloin reagoidaan kesän häiriösaldoon, Hupli sanoo.

Savuttomuus maksaa

Tupakointikiellon hakemiseen tarvitaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös, huolellinen valmistelu ja rahaa. Hintahaarukka on verrattain laaja, sillä päätös maksaa 500–1 500 euroa. Tämän päälle tulevat vielä isännöitsijän palkkio, yhtiökokouksen kustannukset sekä käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistuksen kustannukset.

– Haarukka on aika suuri, sillä kunnat tulkitsevat vaihtelevasti tarvetta kuulla huoneiston haltijoita. Osa luottaa täysin siihen kuulemiseen, mikä tehdään asunto-osakeyhtiössä, ja osa taas haluaa kuulla hallintolain mukaisesti uudestaan, mistä tietysti tulee kustannusten nousua, Hupli täydentää.

Toki rahalle saa siinä mielessä vastinetta, että kielto on pysyvä. Se voidaan perua ainoastaan, jos taloyhtiössä tehdään sellaisia korjauksia, joiden jälkeen savu ei enää kulkeudu muihin asuntoihin. Esimerkiksi pelkkä tupakoitsijan muuttaminen pois taloyhtiöstä ei riitä kiellon purkamisen syyksi.

Ei saa polttaa kotona eikä muuallakaan

Parvekesauhuttelun kieltämistä järeämpi toimi on polttamisen kieltäminen myös asuinhuoneistossa. Näitäkin kieltoja on jo haettu ja myönnetty.

– Yksi tällainen kielto on annettu, ja yksi hakemus on hyväksytty osittain. Hylättyjä kieltohakemuksia on useampia, sanoo tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen Helsingin kaupungin asumisterveydestä.

Helsinki oli STT:n kartoituksessa ainoa kaupunki, jossa huoneistotupakointikielto oli myönnetty.

Vepsäläisen mukaan monista hylätyistä hakemuksista näkee, ettei niihin ole kovin paljoa panostettu.

– Ei välttämättä ole edes yritetty minkäänlaisia korjauksia missään vaiheessa, vaan on vähän koetettu kepillä jäätä, että irtoaisiko tällainen kielto, Vepsäläinen pohtii.

Koska Suomi pyrkii savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä, tupakan tupruttelu vaikeutuu tulevaisuudessa entisestään. Kiinteistöliiton Hupli ennakoi, että kieltoja on tulossa lisää.

Tupakkalain tultua voimaan sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän harkitsemaan, voidaanko nykyisiä toimia pitää riittävinä.

– Työryhmä arvioi parannustarpeita useilla sektoreilla, joista yksi oli asuntoyhteisöjen tupakointikielto. He ehdottivat asunto-osakeyhtiölain muuttamista siten, että yhtiökokous voisi enemmistöpäätöksellä päättää kieltämisestä. Toistaiseksi tämä ei ole edennyt, Hupli kertaa.

"Savuilla ei saa käydä missään"

Kari, 52, on kurkkuaan myöten täynnä erilaisia rajoituksia, joita hänen mukaansa tulee "lähes päivittäin". Hän ei halua sukunimeään juttuun, "koska tupakan polttaminenhan nyt yleensä rinnastetaan suurin piirtein tappoon".

– Tuntuu, ettei savuilla voi enää käydä missään. Varmaan jos keskellä metsää pistää marjassa ollessaan tupakaksi, sielläkin tulee joku tuijottelemaan, Kari uskoo.

Kari on polttanut koko aikuisikänsä. Lakkoa tai lopettamista hän on yrittänyt monta kertaa, mutta aina kessuttelu on vienyt voiton. Nykyään tupakkaa palaa aika maltillisesti, runsaat puoli askia per päivä.

– Parvekkeella käyn totta kai tupakalla. Ei tästä viidennestä kerroksesta kukaan jaksa pihaan asti joka kerta lähteä ramppaamaan. Aika rauhassa olen saanut valituksilta olla, varsinkin sen jälkeen kun alakerrassa asunut henkilö, jota tämä häiritsi, muutti pois.

Karin mielestä tupakointi on jokaisen henkilökohtainen asia, varsinkin omassa kodissa.

– Me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, että joka asiasta tulee helposti heippalappu. Jos polttaminen kielletään jopa omassa asunnossa, kannattaa miettiä, mitä seuraavaksi? Koirat ja kissat häiritsevät monia ja aiheuttavat allergioita. Kohta niitäkin saavat varmaan pitää vain ne, joilla on varaa asua omakotitalossa, Kari tuhahtaa ja lähtee parvekkeelle tupakalle.