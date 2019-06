Yön uutiskooste: Ulkomaalaislaki muuttuu tänään, Yhdysvalloissa Virginia Beachin kaupungissa 12 ihmistä on kuollut ampumisessa

Ruotsinkieliset koulut jälleen STT:n lukiovertailun kärjessä

Ruotsinkieliset lukiot menestyivät jälleen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden kärkikymmenikköön mahtui peräti kuusi ruotsinkielistä lukiota.

Suurten lukioiden vertailussa paras oli tänä keväänä turkulainen Katedralskolan i Åbo. Pienistä lukioista vertailun ensimmäiseksi sijoittui Kotka svenska samskola, josta kirjoitti tänä keväänä kaksi ylioppilasta.

Kumpikin lukio sijoittui myös viime kevään vertailussa 20 parhaan joukkoon.

Parveketupakoinnin kieltämistä haettu edelleen maltillisesti

Parveketupakointikieltoja on edelleen haettu melko maltillisesti. Tupakkalain mukaan taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa parvekkeille ja piha-alueille toissa vuoden alusta.

STT kysyi tuoreimmat tiedot kieltojen määrästä neljästä kaupungista. Helsingissä kieltoja oli toukokuun alkuun mennessä myönnetty 57, Tampereen seudulla 25, Kuopiossa 18 ja Lahdessa 10.

Parvekesauhuttelun kieltämistä järeämpi toimi on polttamisen kieltäminen myös asuinhuoneistossa. Näitäkin kieltoja on jo haettu, mutta Helsinki oli ainoa kaupunki, jossa kielto on myös myönnetty.

Alaikäiset eivät voi jatkossa solmia avioliittoja poikkeusluvallakaan

Alaikäisten avioliittojen poikkeuslupamenettely kumotaan. Lainmuutos tulee voimaan tänään. Jatkossa vain 18 vuotta täyttäneet voivat solmia avioliiton.

Tätä ennen oikeusministeriö on avioliittolain mukaan voinut myöntää erityisestä syystä alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Menettelystä luopumisen taustalla on tarve huolehtia lapsen edusta.

Poikkeuslupahakemusten määrä on viime vuosina vaihdellut kymmenestä kolmeenkymmeneen. Oikeusministeriön mukaan alle 17-vuotiaille myönnettyjen lupien perusteena on ollut raskaus.

Ulkomaalaislaki muuttuu tänään, saatavuusharkinta poistuu Suomessa vähintään vuoden työskennelleiltä alan vaihtajilta

Ulkomaalaislakiin tulee tänään muutos, jonka myötä työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle.

Työ- ja elinkeinoministeriön huhtikuisen tiedotteen mukaan tavoitteena on parantaa jo työmarkkinoilla olevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia ammatilliseen liikkuvuuteen. Muutoksen arvioidaan koskevan vuositasolla vain joitain kymmeniä oleskeluluvan hakijoita.

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sitä, että TE-toimisto arvioi, olisiko työpaikkaan saatavissa Suomesta työntekijää.

Haitallisia vieraseläinlajeja saa nyt metsästää ilman metsästyskorttia ympäri vuoden

Supikoiraa, minkkiä, piisamia, rämemajavaa ja pesukarhua saa pyydystää ympäri vuoden tästä päivästä alkaen. Nämä eläimet on määritelty haitallisiksi vieraseläimiksi eli ne eivät ole enää riistaeläimiä. Lajien pyyntiin ei vaadita enää jatkossa metsästyskorttia.

Myös sallitut pyyntimenetelmät muuttuvat, ja nyt kyseisiä lajeja saa metsästää muun muassa yöammuntaan tarkoitetuilla tähtäyslaitteilla sekä keinotekoisilla valonlähteillä ja ääntä synnyttävillä laitteilla. Myrkyn tai sähkön käyttö on edelleen kielletty.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 23. toukokuuta.

Poliisi tehovalvoo koulujen päättymisen juhlintaa

Poliisi valvoo tänään koulujen päättymistä juhlivien lasten ja nuorten illanviettoa tehostetusti. Valvonta painottuu nuorten kokoontumispaikoille eli esimerkiksi lasten leikkipaikoille ja päiväkotien sekä koulujen pihoihin, Poliisihallitus kertoo.

Aiemmin tällä viikolla poliisi vetosi vanhempiin, jotta he sopisivat juhlimisen pelisäännöistä ennalta ja pitäisivät yhteyttä lapsiinsa illan aikana. Poliisista korostettiin, että vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on vanhemmilla.

Päättäjäisviikonlopun tehovalvontoja on järjestetty vuodesta 2010 lähtien.

Yhdysvalloissa Virginia Beachin kaupungissa 12 ihmistä on kuollut ampumisessa

Yhdysvalloissa Virginia Beachin kaupungissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ampumisessa, poliisi kertoo CNN:n mukaan. Myös epäilty ampuja on kuollut.

Aiemmin kerrottiin, että kuolleita olisi 11, mutta yksi haavoittuneista kuoli myöhemmin matkalla sairaalaan.

Ampuminen tapahtui perjantaina iltapäivällä hallintorakennuskompleksissa. Poliisin mukaan haavoittuneita on useita.

Poliisin mukaan epäilty ampuja on pitkäaikainen hallinnon työntekijä. (Lähde: AFP)

Trump ilmoittaa ehdokkuudestaan jatkokaudelle 18. kesäkuuta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa ehdokkuudestaan jatkokaudelle virallisesti 18. kesäkuuta. Trump kertoi perjantaina Twitterissä pitävänsä tuolloin kampanjansa avaustilaisuuden Orlandossa Floridassa.

Trumpin halukkuudesta jatkokaudelle ei tosin ole ollut epäilyksiä tähänkään asti, ja hän on pitänyt presidenttikautensa aikana jo useita kampanjatyylisiä tilaisuuksia.

Presidentinvaalit pidetään marraskuussa 2020. Demokraattipuolueessa jo noin 20 poliitikkoa on ilmoittanut tavoittelevansa puolueensa presidenttiehdokkuutta, heidän joukossaan entinen varapresidentti Joe Biden.

Yhdysvallat: Kiinan on lopetettava naapuriensa kiusaaminen

Yhdysvallat vaatii Kiinaa lopettamaan käytöksen, joka vaarantaa sen naapurimaiden itsemääräämisoikeuden. Yhdysvaltain virkaatekevä puolustusministeri Patrick Shanahan suuntasi varoituksen sanoja Kiinalle lauantaina Singaporen turvallisuuskonferenssissa.

Shanahanin mukaan Kiinan täytyy kyetä rakentaviin suhteisiin alueen muiden maiden kanssa.

Kiina on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan muun muassa Etelä-Kiinan merellä. Shanahan vakuutti, että Yhdysvallat panostaa suuresti Aasian ja Tyynenmeren alueelle säilyttääkseen kykynsä puolustaa aasialaisia liittolaisiaan. (Lähde: AFP)

USA:n viranomaiset alkavat vaatia viisumihakemuksissa sosiaalisen median käyttäjänimiä

Yhdysvallat alkaa vaatia maahan viisumia hakevilta tietoja näiden sosiaalisen median tileistä, kertoo Hill-lehti. Presidentti Donald Trumpin hallinto alkaa nyt toteuttaa linjausta, josta se ilmoitti jo maaliskuussa 2018.

Jatkossa viisumia Yhdysvaltoihin hakevien täytyy ilmoittaa sosiaalisen median käyttäjänimensä. Tarkoituksena on, että viranomaiset voivat haravoida hakijoiden mahdollisia terroristisympatioita tai muita vaarallisia taipumuksia.

Alle kolmeksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin matkustaviin suomalaisiin muutos ei toistaiseksi vaikuta, sillä suomalaiset eivät tarvitse Yhdysvaltoihin viisumia. Suomalaisilta vaadittavassa Esta-matkustuslupahakemuksessa on vapaaehtoinen kysymys sosiaalisesta mediasta.

Hizbollahin johtaja varoittaa: sota Irania vastaan epävakauttaisi koko Lähi-idän

Libanonilaisen shiiajärjestön Hizbollahin johtaja varoittaa, että sota Irania vastaan epävakauttaisi koko Lähi-idän alueen.

Iranin tukeman Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallahin mukaan Yhdysvallat tietää, että sota Iranissa ei pysyisi Iranin rajojen sisäpuolella. Sen vuoksi sotaan päätyminen on Nasrallahin mielestä epätodennäköistä.

Jännitteet Iranin sekä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten välillä ovat kiristyneet viime viikkoina. (Lähde: AFP)