Vihreiden ministereiksi Haavisto, Ohisalo ja Mikkonen – ympäristö- ja ilmastoministerin paikasta tiukka äänestys

Vihreiden pohdinta hallitukseen lähdöstä ja kolmen ministerin valinnasta venähti tiistai-iltana pitkäksi. Yli viisi tuntia kestäneen kokouksen jälkeen kokoushuoneesta marssivat ulos kukkakimppuja kantaen ulkoministeriksi valittu vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, tuleva sisäministeri ja puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä ryhmänjohtaja Krista Mikkonen, joka voitti tiukan äänestyksen ympäristö- ja ilmastoministerin paikasta.

Tätä paikkaa tavoitteli myös entinen kansanedustaja ja ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen, joka kuitenkin hävisi Mikkoselle äänin 29–28.

Vihreiden puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä kävivät yhteiskokouksessaan perusteellisen keskustelun hallitusohjelmasta ennen kuin ne päättivät vihreiden lähtevän hallitukseen. Haaviston mukaan kipukohtiakin löytyi, muun muassa eläinsuojelulain sisällöstä ja pakolaiskiintiöstä.

– Mutta kaiken kaikkiaan arvio oli hyvin positiivinen, Haavisto sanoi.

Päätös lähteä Antti Rinteen (sd.) hallitukseen tehtiin yksimielisesti.

Ohisalo valitsi sisäministeriön

Puheenjohtajaksi reilun viikon päästä Porin puoluekokouksessa valittava Ohisalo kertoi, että hän halusi itse ottaa sisäministerin salkun.

– Sisäministeriö on jo vuosia sanonut, että syrjäytyminen on suurin sisäinen turvallisuusuhka. Eriarvoisuuteen ja köyhyyteen perehtyneenä yhteiskuntatieteiden tohtorina ajattelen, että sillä tontilla on paljon sellaisia ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, joihin pääsemme vihreinä vaikuttamaan, Ohisalo sanoi.

Haavisto sanoi ulkoministerin tehtävästään, että se osuu vihreille hyvin tärkeänä hetkenä.

– Eletään sellaista vaihetta, että ne arvot joihin vihreät nojaa, kansainvälinen vuorovaikutus, rauhan ja solidaarisuuden periaatteet ja kaikkein köyhimpien auttaminen ovat tänä päivänä yhä tärkeämpiä.

Haaviston mukaan Suomen rooli voisi olla kansainvälisesti nykyistä näkyvämpi rauhan ja ympäristön kysymyksissä.