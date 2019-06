Keskustan ja vasemmistoliiton ministerit ovat selvillä – Andersson unelmatyöhönsä opetusministerinä, uusi puolustusministeri Kaikkonen salaperäisenä keskustan puheenjohtajuudesta

Vasemmistoliiton useamman vuoden korpivaellus päättyy torstaina, kun presidentti Sauli Niinistö nimittää uuden Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen.

Vasemmistoliitto nostaa hallitukseen kolmikon. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson ryhtyy opetusministeriksi. Hän kuvaa tehtävää unelmatyökseen.

– Olen erittäin innoissani. Unelmatehtävä, sanon näin. Pääsen muun muassa kehittämään suomalaista varhaiskasvatusta ja pääsen toteuttamaan erittäin suuren ja tärkeän koulutuksellisen reformin, oppivelvollisuusiän pidentämisen.

Toisen ministerisalkun eli sosiaali- ja terveysministerin pestin jakavat Aino-Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen. Pesti jaetaan kahtia niin, että Pekonen aloittaa ja on tehtävässä ensimmäiset kaksi vuotta.

Andersson perusteli puolittamista positiivisella ongelmalla eli sillä, että puolueella on paljon päteviä henkilöitä. Lisäksi päätöstä puolsi alueellinen tasapuolisuus, sillä Sarkkinen edustaa pohjoista Suomea, kun taas Andersson ja Pekonen ovat maan eteläisestä osasta.

Lähihoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla työskennellyt Pekonen hehkui tyytyväisyyttä tulevasta ministeriydestään.

– Olen todella onnellinen ja siis mielettömän innoissani. En olisi voinut ikinä uskoa, että elämässäni tulee jotakin näin hienoa hetkeä.

Sarkkinen kertoi olevansa kiitollinen vastuusta ja luottamuksesta, jonka hän sai.

– Näen, että päätös jakaa salkku on siinä mielessä hyvä, että saahaan samalla jaettua valtaa ja vastuuta ja voiaan myös tiimissä työskennellä... ja tukea toisiamme.

Hallitukseen yksimielisesti

Ennen ministerinimien julkistusta puolue keskusteli hallitukseen osallistumisesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous hyväksyi lähdön Rinteen hallitukseen yksimielisesti. Kokouksessa ei käytetty poikkipuolisia puheenvuoroja.

Päätöstä edelsi neuvoa-antava jäsenäänestys, joka puolsi hallitukseen menoa melkein yksimielisesti.

– Tämä on järisyttävän vahva tulos ja kannatus vasemmistoliiton osallistumiselle tähän syntyvään hallitukseen. Tulkitsen sitä niin, että meidän jäsenistömme on selvästi tyytyväinen siihen hallitusohjelmaan, mitä nyt on neuvoteltu. Hallitusohjelmassa täyttyvät kaikki vasemmistoliiton kynnyskysymykset kirkkaasti, sanoi Andersson tuoreeltaan.

Keskustan raskain salkku Lintilälle

Myös Keskusta valitsi keskiviikkona ministerinsä hallitukseen. Painavimman eli valtiovarainministerin salkun saa Mika Lintilä, joka on Sipilän hallituksen elinkeinoministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja. Hän on myös toiminut keskustan talouspoliittisen työryhmän vetäjänä.

Tehtävään arvuuteltiin myös eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kaikkosta, mutta hänestä tuli puolustusministeri.

Valtiovarainministerin salkku on ollut ennakkoon kiinnostavin, sillä tavallisesti se menisi puheenjohtajalle. Keskustan puheenjohtaja kuitenkin vaihtuu syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa, kun nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä jää rivikansanedustajaksi.

Etukäteen spekuloitiin, että jos Sipilä olisi esittänyt Kaikkosta puolueen painavimman salkun saajaksi, se voi olla tulkittavissa hänen kannanotokseen puheenjohtajakisaan.

Kaikkiaan keskusta sai viisi salkkua. Tiede- ja kulttuuriministerin paikka menee kuluvan kauden perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle, jota hänen äitiyslomansa ajan tuuraa Hanna Kosonen tämän vuoden elokuusta ensi vuoden elokuuhun.

Elinkeinoministeri on puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ja maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä.

Keskustan ministerivalinnat teki puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokous Sipilän ehdotuksesta.

Aiemmin ministerinsä ovat valinneet SDP, RKP ja vihreät. Vasemmistoliiton on määrä tehdä omat ministerivalintansa myöhemmin tänään.

Uusi puheenjohtaja voi sekoittaa ministeripakkaa

Juha Sipilä oli kaukana haikeasta esitellessään puolueensa ministerivalintoja tiedotusvälineille keskiviikkona.

– En minä mihinkään lähde, minä jatkan täällä, ja siirryn viisasteluosastoon, Sipilä hersytteli.

Hän on kertonut siirtyvänsä rivikansanedustajaksi sen jälkeen, kun keskustan uusi puheenjohtaja on 7. syyskuuta valittu. Uuden puheenjohtajan valtikkaa on väläytelty vuoroin nyt puolustusministeriksi valitulle Antti Kaikkoselle ja vuoroin elinkeinoministeriksi nostetulle Katri Kulmunille, mutta kumpikin panttaavat yhä päätöstään lähteä edes kisaan.

Tuleva puheenjohtaja on sikäli kiinnostava, että hän todennäköisesti sekoittaa nyt esiteltyä ministeripakkaa. Painavimman eli valtiovarainministerin salkun sai Mika Lintilä. Tavallisesti valtiovarainministerin salkku menisi puheenjohtajalle.

Sipilän mukaan uusi puheenjohtaja voi aiheuttaa ministerikierrätystä, jos tämä niin haluaa.

– Se voi tuoda ministeriryhmään muutoksia. Tästä hetkestä varmaan alkaa todellinen puheenjohtajakisa. Toivon, että meillä on vaihtoehtoja, Sipilä sanoi.

– Uudella puheenjohtajalla on sanansa sanottavana siinä, haluaako hän joitakin muutoksia tähän ryhmään. Me muut taivumme siihen, mitä uusi puheenjohtaja esittää, hän lisäsi myöhemmin STT:lle.

Lintilä vakuuttaa vahtivansa tiukasti rahakirstua.

– Rahakirstun vartijan rooli on valtiovarainministerillä enemmän kuin ehkä pitkään aikaan tässä tehtävässä. Tulen myös sen tekemään. Hallitusohjelmaa tullaan toteuttamaan niissä talousraameissa, jotka siihen on rakennettu, kuluvan kauden elinkeinoministeri painotti.

Kaikkosen sopivuutta ministeriksi pohdittu

Kaikkonen aikoo tehdä päätöksensä puheenjohtajakisaan lähdöstä ennen juhannussaunaa.

– Valtiovarainministerin salkku on tietysti raskain salkku. Voisin kuvitella, että tuleva puheenjohtaja, kuka hän sitten onkaan, joutuu sen asian miettimään, että onko syytä siinä samalla toimia myös valtiovarainministerinä, hän muotoili.

Kaikkosen sopivuutta muun muassa valtiovarainministerin tehtävään on kyseenalaistettu, koska hänen menneisyydessään on viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus luottamusaseman väärinkäytöstä. Sipilä kertoi Ylelle pyytäneensä oikeuskanslerilta tulkintaa Kaikkosen ministeriksi valintaan. Sen mukaan ei ole estettä valita Kaikkosta, Sipilä sanoi. Hänen mukaansa myös tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) olisi samaa mieltä kuin oikeuskansleri.

Kaikkosella riittää kuitenkin motivaatiota myös puolustusministerin tehtävään. Hän on ollut kuluvan kauden alussa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja koko viime kauden puolustusvaliokunnan jäsen.

– Lisäksi hallitusneuvotteluissa johdin työryhmää, joka kirjoitti hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisen osuuden. Alue on kiinnostanut minua pitkään, joten salkku on mieluisa ja motivaatio vahva.

Kulmuni haluaa käydä vaalit kerrallaan ja antaa vastauksensa "lähempänä puoluekokousta".

Saarikko haluaa vakauttaa korkeakoulujen tilannetta

Sipilä kertoi valinneensa ministerit poikkeuksellisella tavalla. Hän sanoi pyytäneensä eilen eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kokouksen yhteydessä jokaista jäsentä nimeämään viisi ministerikandidaattia. Sen pohjalta tehtiin koeäänestys.

– Laskeskelin eilisen illan Kesärannan saunan terassilla tuloksia ja tuloksen näette tässä. Tämä on eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteinen kanta. Tämä viisikko on selkeästi saanut eniten ääniä.

Tosiasiassa ministeririvissä seisoi kuusikko, sillä tiede- ja kulttuuriministeriksi valittua Annika Saarikkoa tuuraa äitiysloman ajan Hanna Kosonen tämän vuoden elokuusta ensi vuoden elokuuhun asti. Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko vaihtaa innoissaan sote-sopan tieteeseen.

– Vastuualue on hyvin erilainen, mutta monipuolinen kokonaisuus liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- , kirkko- ja opintotukikysymyksistä korkeakoulutuksen laajaan tulevaisuuskuvaan rahoituksesta painopisteisiin, Saarikko luonnehti salkkuaan.

Hänen tontilleen kuuluu koko tiedepolitiikka. Tarkempia linjauksia Saarikko ei ole vielä tehnyt, vaan aikoo perehtyä syvemmin aiheeseen ja kuulla myös muiden tulevien hallituspuolueiden toiveita.

– Viime kausi oli vaikea korkeakouluissa, nyt olisi aika vakauttaa tilannetta ja luoda yhteistä näkymää korkeakoulutuksen roolista.

Näiden lisäksi maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä.

Sipilän mukaan ministerivalinnoissa näkyy tasa-arvo ja alueellinen tasapaino.

– Suomi on katettu niin hyvin kuin viidellä tai kuudella ministerillä pystytään. Tämä oli tukiäänestyksen lopputulos ja oma esitykseni, joka sitten yksimielisesti tässä kokouksessa hyväksyttiin.