Vanha ja uusi hallitus kohtaavat presidentin – Niinistö puolusteli Sipilän hallituksen saavutuksia: "Tehnyt olette"

Eronnut hallitus on käynyt jäähyväiskäynnillä presidentti Sauli Niinistön luona Presidentinlinnassa. Väistyvä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiitti presidenttiä tuesta.

– Minulle jäi mieleen, kun totesitte valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa 2015, että ”jos tarvitset hyvää miestä, tässä sinulla on sellainen”. Kiitän siitä, että keskustelumme on ollut suoraa ja välitöntä, ja että olette myös pitäneet neljä vuotta sitten antamanne lupauksen.

Sipilä kertasi hallituskautensa haastavaa maailmanpolitiikan tilannetta, kuten hallitsematonta muuttoliikettä, Syyrian sotaa, brexitiä, ulko- ja turvallisuuspolitiikan jännitteitä ja kauppasodan uhkaa sekä joidenkin maiden vetäytymistä ilmastotoimista.

Hän totesi niin ikään, että keskustelun sävyjen koventuessa on äärimmäisen tärkeää vaalia ihmisyyden ja keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiriä.

Lisäksi Sipilä kertasi hallituksensa saavutuksia, kuten työllisyystilanteen paranemista.

Presidentti vastasi Sipilän puheeseen toteamalla, että kulunut hallituskausi ei ollut helppo. Hän sanoi, että maailma on ollut levoton ja meno epävakaata ja että uusia yllätyksiä on tullut jatkuvasti.

– Usein on tuntunut, että kaikki on nähty, kunnes uudet yllätykset koittavat. Suomi on niissäkin onnistunut säilyttämään vakaan suuntansa.

Niinistö antoi myös tunnustusta Sipilän hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikalle ja totesi, että turvallisuuskysymyksissä on edetty pitkin askelin.

– Kuten neljä vuotta sitten ennakoin, saitte kuulla paljon sitä mitä ei pitäisi tai pitäisi välttämättä tehdä. Talous- ja työllisyystilanteemme on parempi kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä, joten tehnyt olette.

Suomi sai uuden hallituksen

Presidentti on myöntänyt eron Juha Sipilän hallitukselle ja nimittänyt uuden pääministerin Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen. Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymisistuntoon ennen tervehdyskäyntiä presidentin luona.

Eduskunta valitsi aiemmin tänään Rinteen pääministeriksi äänin 111–74. Hänestä tulee ensimmäinen sosiaalidemokraattinen pääministeri 16 vuoteen. Edellisen kerran demaripääministerinä toimi Paavo Lipponen vuonna 2003.

Uuden hallituksen ministereistä naisia on 11 ja miehiä kahdeksan. Ensikertalaisia ministereinä on 11.

Uudet ministerit vannovat hallituksen järjestäytymisistunnossa virkavalan tai antavat virkavakuutuksen sekä antavat tuomarinvakuutuksen ennen tehtävään ryhtymistään. Istunnossa päätetään myös muun muassa ministereiden työnjaosta ja sijaisuuksista.

Rinne aikoo asua kotonaan

Rinne tapasi mediaa lyhyesti eduskunnan äänestyksen jälkeen. Hän kertoi, että ei aio muuttaa pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan. Hän sanoi asuvansa kotona Mäntsälässä vaimonsa Hetan kanssa.

Rinne kertoi olevansa neljän viikon hallitusneuvottelurupeaman jälkeen hieman väsynyt, mutta hyvin iloinen.

– Henkilökohtaisesti tuntuu hyvältä lähteä viemään asioita eteenpäin, Rinne kuvaili tunnelmiaan.

Rinne kertoi medialle, että ensimmäinen hallituksen iltakoulu on maanantaina.

– Siellä käydään läpi syvemmin toimintatapoja ja menettelyjä ja mietitään toimintasuunnitelman rakennetta.

Hallituksen iltakoulu on kerran viikossa järjestettävä ministerien epävirallinen kokous, jossa valmistellaan asioita ennen valtioneuvoston yleisistuntoa.

Rinne kertoi myös keskustelleensa presidentin kanssa vuosien mittaan monista presidentin toimivaltaan kuuluvista asioista.

– Luonnehtisin välejämme toimivaksi, hän sanoi.

Puhemiehestä päätös huomenna

Huomenna puolestaan on vuorossa eduskunnan puhemiehen vaali, sillä Rinne väistyy paikalta pääministeriyden myötä.

Puhemiehen tehtävästä syntyi erimielisyyttä eduskuntaryhmien kesken. Hallituspuolueet tulkitsivat asian niin, että puhemiehen paikka kuuluu hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle. Keskusta on tänään yksimielisesti nimennyt entisen pääministerin ja pitkäaikaisen kansanedustajan Matti Vanhasen ehdolle tehtävään.

Perussuomalaiset puolestaan katsoi, että paikka olisi kuulunut eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle eli perussuomalaisille.

Siitä, mille ryhmälle puhemiehen tehtävä kuuluu, ei ole mitään sääntöä tai lakia. Kyse on vakiintuneista parlamentaarisista käytännöistä. Toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja on valittu puhemieheksi jo pitkään.

Puhemies on maan virallisessa arvojärjestyksessä heti presidenttien jälkeen eli ennen pääministeriä.

Eduskunnassa on varsinaisen puhemiehen lisäksi kaksi varapuhemiestä. Myös heidät valitaan perjantaina. SDP esittää ensimmäiseksi varapuhemieheksi Tuula Haataista.

Perussuomalaiset esittää toiseksi varapuhemieheksi Juho Eerolaa.