Hamppu valtaa pellot ja markkinat - vanhasta hyötykasvista haetaan nyt tukea terveyteen ja apua iho-ongelmiin

Maanviljelijä Kaarlo Impola seisoo pellon laidassa Sastamalassa Pirkanmaalla. Multaisesta maasta ei vielä nouse kuin muutama hyvin pieni ja hento verso.

– Puimaan päästään syyskuun 25. päivä, se on minun arvaukseni, Impola sanoo.

Peltoon on kylvetty hamppua, ja sillä on pitkä kasvukausi. Impola kertoo, että puiminen menee toisinaan lokakuun puolelle.

– Hamppu pitää saada lämpimään maahan, ja alkukasvu on hidasta.

Hampun kasvuaika on noin neljä kuukautta, viileinä kesinä pidempikin.

Öljyhampun viljely on lisääntynyt Suomessa huimasti viime vuosina. Ruokaviraston tilastojen mukaan vuonna 2010 Suomessa viljeltiin öljyhamppua vain 18 hehtaaria. Viime kesänä hehtaarimäärä oli jo 668 hehtaaria.

– Öljyhampun viljelijät ovat saaneet viestiä, että tuote kiinnostaa kuluttajia ja että sille on myös jatkojalostajia. Kuluttajatkin tietävät, että kotimaisia hampputuotteita on tarjolla, kertoo Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo.

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli buumi hampun viljelyssä, kertoo MTK:n vilja-asiamies Max Schulman. Tuolloin viljeltiin kuituhamppua, josta oli tarkoitus saada rakennusraaka-ainetta esimerkiksi autoteollisuudelle ja eristeisiin. Se ei kuitenkaan löytänyt markkinoita, ja buumi laantui.

Impolan tilalla viljellään öljyhamppua jo kymmenettä kesää. Tänä vuonna sitä on istutettu 18 hehtaaria.

Impolat jalostavat hamppua moneksi. Elintarvikevalikoimassa on esimerkiksi kylmäpuristettua öljyä, hampun siemeniä, siemenrouhetta, suklaata ja mysliä. Impolan purkeissa on myös kosmetiikkaa, muun muassa voiteita ja shampoota.

Kun Impolat aloittivat hampputuotteiden valmistamisen, he olivat alalla ensimmäisten joukossa. Nyt on jo muitakin, ja Kaarlo Impola on siitä tyytyväinen.

– Hyvä, että on useampia. Hamppu tulee paremmin tunnetuksi.

Hamppua on viljelty Suomessa vähintään yhtä pitkään kuin viljaakin. Silti hampun viljely sotketaan usein huumekasvien kasvattamiseen.

– Meilläkin on poliisi käynyt kyselemässä, että mitä täällä viljellään, Impola ihmettelee.

Internetissäkin joskus kysellään, näkyykö hamppushampoon käyttäminen huumetesteissä.

– Ei näy, koska tämän lajikkeen siemenissä ei ole THC:tä, eikä sitä ole lehdissäkään kuin häviävän pieniä määriä, Kaarlo Impola sanoo.

Tetrahydrokannabinoli eli THC on yhdiste, joka saa aikaan huumaavan vaikutuksen. Viljelyyn hyväksyttyjen öljyhamppu- tai kuituhamppulajikkeiden THC-pitoisuuden on oltava alle 0,2 prosenttia.

Impola aloitti sukutilallaan päätoimisen viljelyn vuonna 2000. Nykyisin tilalla viljellään hampun lisäksi muun muassa soijaa, vihreää linssiä ja perinteisiä viljakasveja.

Hampun viljelyn aloittaminen oli hankalaa, Impola muistelee. Suomessa viljeltävä öljyhamppulajike Finola ei ollut aluksi kelvollinen saamaan EU-tukia.

– Lajikkeen pitää olla EU:n lajikekokoelmassa, ja Finola pääsi sinne vuonna 2011.

Siemenen jalostuksessa elintarvikkeiksi on omat haasteensa, koska siemenen öljypitoisuus on korkea, Impola kertoo.

Impola perusti oman tuotemerkin heti, kun hampun viljely alkoi. Ensin tuotteille etsittiin jalostajia tilan ulkopuolelta, mutta kun sellaisia ei löytynyt, jalostaminen piti aloittaa itse.

Hampulla oli kysyntää heti. Erikoiskaupat joutuivat tuomaan hampputuotteita ulkomailta, kun kotimaista tarjontaa ei juurikaan ollut.

– Tiesimme kansainvälisten verkkokauppojen perusteella, että hampputuotteita myydään paljon. Aavistimme, että niin on pian täälläkin, Kaarlo Impola kertoo.

Hampputuotteet kiinnostavat, koska niissä on paljon sellaisia ominaisuuksia, joita nykyään halutaan. Hamppuöljyssä on omega-6 ja omega-3-rasvoja hyvässä suhteessa sekä runsaasti tulehduksia hoitavaa gammalinoleenihappoa. Hampussa on myös paljon kasviproteiinia ja kuitua.

– Asiakkaat, joilla on iho-ongelmia, ovat sanoneet, että apteekin tuotteista ei ole apua, mutta hamppuöljyllä atooppinen iho on pysynyt kurissa, Impola kertoo.

Tällä hetkellä öljyhamppua viljellään koko maassa alle tuhannen hehtaarin alalla. Luken Marjo Keskitalon mielestä hampussa on nykyistä enemmän potentiaalia.

– Toivon, että Suomessa olisi enemmän resursseja hampun tutkimukseen, jotta saisimme selville, kuinka satoja voitaisiin kasvattaa.l