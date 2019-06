Syyttäjä: Parkanon murhasyytetty viilsi puukolla uhrinsa kaulan auki metsässä – poltti ruumista useiden päivien ajan

Syyttäjä vaatii 32-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta 21-vuotiaan nuorukaisen murhasta Parkanossa viime joulukuussa. Asiaa käsitellään parhaillaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan syytetty hakkasi uhriaan mökin pihassa, kuljetti tämän auton takakontissa metsään ja veti siellä puukolla uhrin kaulan auki. Sen jälkeen hän siirsi 35-vuotiaan miehen kanssa ruumiin toiseen paikkaan, hakkasi ruumista kirveellä ja poltti ruumista risukasan päällä useita päiviä. Ruumis löytyi metsästä helmikuussa.

32-vuotias on myöntänyt esitutkinnassa viiltäneensä uhrilta kurkun auki ja kertonut ruumiin käsittelystä.

Osallistumisesta ruumiin hävittämiseen tai rikoksentekijän suojelemiseen ovat syytteessä myös tapahtuma-aikaan 17-vuotias tyttö, ja 35- ja 67-vuotiaat miehet.

Tyttöä syytetään uhrin pahoinpitelystä puukolla ja avunannosta hautarauhan rikkomiseen. Haastehakemuksen mukaan tyttö on myöntänyt keränneensä risuja ruumiin polttamista varten metsästä. 67-vuotias mies taas on syyttäjän mukaan myöntänyt poliisille tuoneensa polttamispaikalle polttoainetta ja kätkeneensä 32-vuotiaan miehen puukon autonsa istuimen alle. Häntä syytetään rikoksentekijän suojelemisesta ja avunannosta hautarauhan rikkomiseen.

35-vuotiasta syytetään hautarauhan rikkomisesta ja rikoksentekijän suojelemisesta. Hän on myöntänyt haastehakemuksen mukaan osallistuneensa ruumiin siirtämiseen pääsyytetyn kanssa ja hävittäneensä pääsyytetyn ja uhrin vaatteita polttamalla.

Tytölle ja 67-vuotiaalle miehelle vaaditaan ehdollista vankeutta ja 35-vuotiaalle ehdotonta vankeutta hänen aikaisemman rikollisuutensa takia.

32-vuotias mies on aiemminkin ollut tekemisissä oikeusjärjestelmän kanssa. Asiat ovat liittyneet muun muassa päihteidenkäyttöön. Pirkanmaan käräjäoikeuden tietojen mukaan raskain rikosnimike, jolla hänet on tuomittu käräjäoikeudessa, on murhan yritys.

Hänet tuomittiin käräjillä muun muassa murhan yrityksestä vuonna 2005, mutta Turun hovioikeus päätyi lievempään rikosnimikkeeseen. Hänet tuomittiin samaisena vuonna hovissa muun muassa vaaran aiheuttamisesta.

Tuomion taustalla olivat tapahtumat Parkanossa tammikuussa 2005. Mies riehui humalassa ja uhkasi aseella paikalle tulleita kahta poliisia. Kiinnioton aikana hän ampui sisätiloissa haulikolla ja sotilaskiväärillä. Väliseinän läpi tunkeutunut kiväärin luoti meni toisen poliisin läheltä.