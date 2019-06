Sinilevähavaintoja on tehty niin meri- kuin sisävesialueilla. Lehtikuva/Jussi Nukari

Lounais-Suomessa on kuluvalla viikolla tehty sinilevähavaintoja meri- ja sisävesialueilla, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus. Vakiohavaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat olleet vähäisiä, mutta ely-keskuksen mukaan kansalaishavaintoina Lounais-Suomen vesistöiltä on tehty runsaita sinilevähavaintoja. Havaintoja on tehty niin meri- kuin sisävesialueilla.