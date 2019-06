Kuluttaja voi joutua itse korvaamaan verkkopankkitunnustensa joutumisen vääriin käsiin – tunnukset pitäisi piilottaa myös puolisolta

Kuluttajan vastuu verkkopankkitunnusten väärinkäytöksistä voi olla yllättävän suuri, tiedottaa kuluttajariitalautakunta.

Jos pankkiasiakkaan huolimattomuus verkkopankkitunnustensa säilyttämisessä on ollut niin sanotusti tavanomaista, ja tunnukset joutuvat siitä huolimatta vääriin käsiin, hänen vastuunsa rajautuu maksupalvelulain mukaan 50 euroon. Pankki vastaa lopuista rahallisista menetyksistä.

Jos kuluttajan taas katsotaan toimineen törkeän huolimattomasti, vahinko jää kokonaan hänen itsensä korvattavaksi. Hän voi joutua vastuuseen myös tunnuksillaan otetuista pikalainoista.

Kuluttajariitalautakunta on kahdessa tuoreessa täysistuntoratkaisussaan ottanut kantaa siihen, onko kuluttaja toiminut törkeän huolimattomasti. Molemmissa tapauksissa ihminen oli päästänyt kotiinsa ennalta tuntemattoman vieraan, joka oli helposti päässyt käsiksi asukkaan verkkopankkitunnuksiin ja varastanut useita tuhansia euroja tilisiirtojen, käteisnostojen ja pikalainojen kautta. Vieraat kotiinsa päästäneiden katsottiin toimineen törkeän huolimattomasti, joten korvausvelvollisuus menetetyistä rahoista jäi heille.

Puoliso tilasi kumppaninsa tunnuksilla pikavippejä, huijattu maksoi

Pankin ja kuluttajan välinen vastuunjako koskee vain niitä tilanteita, joissa väärinkäytös tapahtuu kuluttajan pankkitilejä käyttäen. Esimerkiksi jos huijaaja siirtää rahat suoraan omalle tililleen ja ottaa sitä kautta vaikkapa pikavippejä, pikavippien maksuliikenne ei näy huijatun tilillä. Jos väärinkäytöksellä ei ole kytköstä pankkipalveluun, asiassa sovelletaan tunnistuslakia. Sen perusteella kuluttaja vastaa koko vahingon määrästä, vaikka hänen huolimattomuutensa ei olisi ollut törkeää.

Korkein oikeus tulkitsi parin vuoden takaisessa ratkaisussaan tunnistuslakia soveltaen, että huolimaton tunnuslukujen säilyttäminen koskee myös avopuolisoita. Tapauksessa pariskunnan toinen osapuoli oli ottanut toisen pankkitunnukset luvatta käyttöönsä yhteisestä laskulaatikosta ja tilannut tunnuksilla pikavippejä. Korkein oikeus tulkitsi tapauksen tavanomaiseksi huolimattomuudeksi, koska katsoi, että tunnusluvut olisi pitänyt piilottaa puolisolta. Se riitti kuluttajan täyteen vastuuseen, koska asia ei liittynyt pankkitoimintaan. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden mukaan sitä, että puolisot tiesivät toistensa verkkopankkitunnusten säilyttämispaikasta, ei voitu pitää poikkeuksellisena ja huolimattomuus oli korkeintaan lievää.

– Tunnistuslaki vaatii täyden vastuun syntymiseen huomattavasti vähemmän huolimattomuutta kuin maksupalvelulaissa. Pankkitoiminnassa kuluttajan huolimattomuuden pitää olla lähes piittaamattomuutta, kuten vieraiden ihmisten kotiin päästämistä ja antamista heidän kurkkia, kun asioit verkkopankissa, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Kuluttajat luulevat suojaansa suuremmaksi

Vaikka kuluttajat ovat oppineet suojaamaan pankkikorttejaan, tunnuslukujaan ja verkkopankkitunnuksiaan, he eivät aina ole riittävän huolellisia. Tunnistamistapojen jatkuvasta kehittämisestä huolimatta mikään turvallisuusjärjestelmä ei ole aukoton eikä sulje pois huolimattomuuden mahdollisuutta.

– Tuntumani on, että ihmiset luulevat heidän suojansa olevan paljon suurempi kuin se on. Minullekin tuli vähän yllätyksenä, kuinka nopeasti pikaluottoja voi perustaa verkkopankkitunnusten avulla. Rahanmenetyksen määrällinen riski on kasvanut, Ståhlberg sanoo.

Kuluttajariitalautakunnan ratkottavaksi verkkopankkitunnuksiin liittyviä väärinkäytöksiä tulee kuitenkin edelleen verrattaen vähän.

– Toki kokonaan toinen asia on se, paljonko näitä tapauksia on pankeilla ja vakuutusyhtiöillä.

Huolimattomuudeksi lasketaan sekin, että antaa lukitsemattoman puhelimensa toisen käyttöön, ja puhelimesta löytyvät verkkopankkitunnukset. Yhtä lailla varastetusta puhelimesta helposti löytyneet tunnukset lasketaan huolimattomuuden piikkiin.

Kun mietitään, onko huolimattomuus ollut tavanomaista vai törkeää, otetaan huomioon myös rikoksen tapahtumapaikka ja olosuhteet.

– Esimerkiksi rautatieasemalla ihmisen odotetaan suojaavan pankkitunnuksiaan enemmän kuin vaikka poliisiasemalla.

Tähän mennessä pankkitunnuksia on saatu luvattomasti haltuun lähinnä nostoautomaatteihin asennetuilla lukulaitteilla, kalastelemalla niitä huijausviestien avulla tai lyöttäytymällä niiden käyttäjien seuraan.