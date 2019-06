Ilmailuliitto juhlistaa satavuotista taivaltaan lentonäytöksellä Turussa

Ilmailunäytökset järjestetään Turun lentoasemalla tänään ja huomenna kello 10–18. Päivien lento-ohjelmat ovat pääosin samat.

Näytöksessä vierailee viidennen sukupolven F-35-taistelukone. Näytökseen osallistuvat kaikki viisi ilmavoimien hävittäjähankinnan ehdokasta BAE Systems, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin ja Saab. Ilmassa hävittäjistä nähdään BAE Systemsin Typhoon, Dassaultin Rafale ja Saabin Gripen.

Näytöksessä esiintyy Suomen vanhin lentävä kone, Turun Lentokerhon Klemm. Toisen maailmansodan aikaisista koneista mukana on muun muassa useita Messerschmitt Bf 109 -koneita. Näytökseen osallistuvat ilmavoimat, maavoimien ilmailu sekä Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivue.

Suurin ilmassa nähtävä kone on Finnairin Airbus 350 -matkustajakone. Maanpinnalla yleisön nähtävänä on myös Naton E-3A AWACS -tutkavalvontakone. Kone on Nato-maiden lentävä komentokeskus, josta johdetaan ilmaoperaatioita. Sen tunnistaa valtavasta lautasmaisesta tutka-antennista koneen katolla.