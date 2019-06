Yön uutiskooste: Valtiovarainministeriö julkaisee taloudellisen katsauksensa, Rinne ja Halla-aho keskustelevat turvallisuudesta

Valtiovarainministeriön edellisessä talouskatsauksessa viime keväältä talouskasvun arvioitiin hidastuvan selvästi nousukauden jälkeen kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina kasvun arveltiin hidastuvan alle puolentoista prosentin.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvun arveltiin hidastuvan alle prosenttiin.

Rinne ja Halla-aho keskustelevat turvallisuudesta Kultarannassa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään presidentin kesäasunnolla Naantalissa. Aamun ensimmäisessä paneelissa kohtaavat muun muassa pääministeri Antti Rinne (sd.) ja suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Teemana on Suomi eurooppalaisen turvallisuuden tekijänä.

Eilen Kultarannassa esiintyi keskustelujen tämän vuoden päävieras, Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier. Kaksipäiväinen keskustelutapahtuma järjestetään nyt seitsemännen kerran.

HS: Keskustan kannattajat suhtautuvat nihkeästi hallitusohjelman talouslinjauksiin

Hallituspuolue keskustan kannattajat suhtautuvat varsin nihkeästi Antti Rinteen (sd.) hallituksen hallitusohjelmaan, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Kyselyssä tiedusteltiin eri puolueiden kannattajilta, uskovatko he Rinteen hallituksen vievän Suomea huonompaan vai parempaan suuntaan eri politiikan aloilla.

Kaikkien teemojen kohdalla keskustalaiset suhtautuivat hallitukseen kielteisemmin kuin hallituskumppaneiden SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat.

Yli puolet keskustan kannattajista on sitä mieltä, että hallitus vie Suomea huonompaan suuntaan verotuksessa ja julkisessa taloudessa.

Gallupin toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi reilu 1 000 suomalaista.

Vekaranjärven varuskuntaravintolan työsyrjintäjutussa tänään ratkaisu

Venäjän kaksoiskansalaisen epäillyssä työsyrjintäjutussa annetaan tänään tuomio. Oikeudenkäynnissä on kysymys siitä, syyllistyikö vuokrayrityksen työntekijä syrjintään ilmoittaessaan Vekaranjärven varuskuntaravintolasta keittiöapulaisen paikkaa hakeneelle naiselle, että kaksoiskansalainen ei kelpaa.

Varuskuntaravintolaa pyörittää Leijona Catering, jonka puolesta syytetty hoiti rekrytointia.

Syyttäjä vaatii miehelle sakkorangaistusta Helsingin käräjäoikeudessa.

Mies kiistää syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen. Syyttäjä päätti jo aiemmin olla nostamatta syytteitä muita epäiltyjä vastaan.

Kuusi ihmistä pelastettiin palavasta kerrostalosta Tampereen keskustassa

Kuusi ihmistä pelastettiin kerrostalosta Tampereen keskustassa myöhään sunnuntai-iltana, kun he jäivät savun saartamiksi.

Tulipalo sai alkunsa neljännen kerroksen asunnon saunatiloista. Huoneistossa ollut asukas pääsi poistumaan talosta itse, mutta yläpuolisen kerroksen asukkaita jäi loukkuun. Pelastuslaitos evakuoi yhteensä kuusi henkilöä, joista kolme nostolava-autolla.

Palo saatiin hallintaan nopeasti, mutta se ehti aiheuttaa paloasuntoon mittavia vaurioita. Myös muihin asuntoihin tuli savuvahinkoja.

Hälytys palosta Hämeenpuistossa tehtiin ennen puolta yhtätoista illalla.

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko saatu isolta osin korjattua

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko on saatu pääosin korjattua. Argentiinassa energiaministeri Gustavo Lopeteguin mukaan sähköt on saatu korjattu 77 prosentilta asiakkaista. Uruguayssa sähköt on saatu toimimaan 88 prosentissa maata, kertoo sähköyhtiö UTE.

Kyseessä oli ensimmäinen sähkökatko, joka pimensi sekä Argentiinan että Uruguayn. Argentiinassa asuu 44 miljoonaa ihmistä, Uruguayssa 3,4 miljoonaa ihmistä.

Lisäksi ilman sähköjä jäi osa Paraguaysta. Joidenkin tietojen mukaan sähkökatko olisi vaikuttanut myös osassa Chileä sekä Brasilian eteläosissa. (Lähde: AFP)

Ulkoministeri Pompeo CBS:llä: Kaikki vaihtoehdot Iranin suhteen pöydällä - myös sotilaalliset vaihtoehdot

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo, että Yhdysvallat harkitsee kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja Iranin suhteen. Pompeo sanoi CBS Newsin haastattelussa, että myös sotilaallisista vaihtoehdoista on keskusteltu.

Hän kuitenkin korosti, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halua sotaa.

Iranin ja Yhdysvaltain välit kiristyivät entisestään, kun kahteen öljytankkeriin hyökättiin viime viikolla Omaninlahdella. Yhdysvallat on syyttänyt hyökkäyksistä Irania.

Meksikossa Veracruzissa on otettu kiinni lähes 800 keskiamerikkalaista siirtolaista

Meksikossa Veracruzin osavaltiossa on otettu kiinni lähes 800 keskiamerikkalaista siirtolaista, viranomaiset kertovat. Kiinniotetuista noin 370 on alle kahdeksanvuotiaita lapsia.

Uutistoimisto AFP:n nimettömän lähteen mukaan kiinniotetuista lähes sata on viisivuotiaita tai nuorempia ja 270 on 6–7-vuotiaita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettaa Meksikolle tuntuvia tullimaksuja, jos maa ei saa siirtolaisuustilannettaan hillittyä. Yhdysvallat ja Meksiko tekivät aiemmin tässä kuussa sopimuksen, jonka myötä Meksikolla on 45 päivää aikaa laittaa siirtolaisuustilanne kuntoon.

Veracruz on yksi Meksikon väkivaltaisimmista alueista. Sen läpi Yhdysvaltoihin kulkee huumesalakuljettajien käyttämä reitti. Reittiä käyttävät siirtolaiset ovat riskissä joutua ryöstetyksi, raiskatuksi tai kidnapatuiksi. (Lähde: AFP)

Israelin Netanjahu perusti Golanin kukkuloille perustetaan Trumpin nimeä kantavan siirtokunnan

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu otti sunnuntaina uuden askeleen osoittaakseen kiitollisuutta Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Netanjahu vihki sunnuntaina käyttöön uuden siirtokunnan Golanin kukkuloilla, jonka hän nimesi maan "suuren ystävän" Trumpin mukaan.

Netanjahu paljasti "Trump Heights"-kyltin, jossa Israelin ja Yhdysvaltojen liput, uuden siirtokunnan merkiksi.

Netanjahu lupasi keväällä kunnioittaa Trumpia omalla siirtokunnalla kiitokseksi siitä, että Trump, toisin kuin edeltäjänsä, tunnusti Israelin oikeuden ylänköalueeseen.

Israel valtasi Golanin Syyrialta kuuden päivän sodassa vuonna 1967. Kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut aluetta osaksi Israelia. (Lähde: AFP)

Gary Woodland golfasi US Openin voittoon

Yhdysvaltalainen Gary Woodland on voittanut golfin kauden kolmannen major-turnauksen, Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen.

Woodland golfasi voittoon Pebble Beachin kentällä Kaliforniassa kolmen lyönnin erolla maailmanlistan ykköseen Brooks Koepkaan. Kolmossijan jakoivat yhdysvaltalaiset Xander Schauffele ja Chez Reavie, Espanjan Jon Rahm ja Englannin Justin Rose.

Major-voitto on 35-vuotiaalle Woodlandille uran ensimmäinen. Hän oli ennen turnausta maailmanlistalla sijalla 25.

Tuleva MM-isäntä Qatar nousi 2-2-tasapeliin Copa Americassa

Tuleva jalkapallon MM-isäntä Qatar aloitti Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen Copa American 2–2-tasapelillä Paraguayta vastaan.

Paraguay johti B-lohkoa ottelua Rio de Janeiron Maracana-stadionilla jo 2–0, mutta Almoez Ali kavensi ja 77. minuutilla Boualem Khoukhi tasoitti.

Talvella Aasian mestaruuden voittanut Qatar on mukana Copa Americassa kutsujoukkueena. Qatar isännöi vuoden 2022 MM-turnausta, mutta ei ole koskaan pelannut MM-kisoissa.

B-lohkoa johtaa Kolumbia, joka peittosi lauantaina Argentiinan 2–0.

Sunnuntain toisessa ottelussa C-lohkossa 15-kertainen Etelä-Amerikan mestari Uruguay murskasi vajaamiehisen Ecuadorin 4–0.